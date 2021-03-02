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Экономика
Сюжет: COVID-19

Кабмин выплатил процентную ставку по кредитам более 700 тысячам заемщиков

В рамках принятого постановления правительства «Об оказании государственной поддержки заемщикам, получившим кредиты в финансово-кредитных организациях» за декабрь 2020 года субсидировано 286 миллионов 383,2 тысячи сомов 385 тысячам 870 заемщикам для погашения процентных платежей по кредитам, выданным до 100 тысяч сомов.

По данным пресс-службы кабмина, за январь 2021-го сумма субсидирования составила 240 миллионов 423,6 тысячи сомов на выплату 344 тысячам 826 заемщикам.

Напомним, такое решение принято ранее в целях оказания государственной поддержки заемщикам, получившим кредиты в финансово-кредитных организациях страны и оказавшимся в сложном социально-экономическом положении в связи с эпидемиологической и социальной ситуацией, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

Помощь оказывается наиболее уязвимой категории заемщиков в виде погашения процентных платежей за три месяца по кредитам, выданным в размере до 100 тысяч сомов (декабрь 2020 года и январь-февраль 2021-го).

Субсидирование процентов по кредитам за февраль 2021 года будет производиться в марте.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/185194/
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