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Экономика

На середину февраля инфляция в Кыргызстане составила 10,2 процента

Значение годовой инфляции в Кыргызстане на 12 февраля 2021 года составило 10,2 процента. Такие данные приводит Национальный банк.

Продолжается рост цен на мировых рынках продовольствия, и, как следствие, идет повышение инфляции в стране. Формирование фактической инфляции происходило главным образом за счет роста цен по основным компонентам продовольственной группы товаров, преимущественно импортируемых в республику.

«Плановое повышение акцизов на алкогольную и табачную продукцию в первом квартале вносит дополнительный вклад в общий уровень цен в течение текущего года. С учетом складывающихся внутренних и внешних факторов ожидается, что после некоторого ускорения к середине года инфляция постепенно стабилизируется и к концу года сложится в пределах однозначных значений», — отмечают в Нацбанке.

При этом в НБ КР подчеркнули, что повышение цен на мировых товарно-сырьевых рынках определяет сохранение повышения потребительских цен в Кыргызстане в ближайшем периоде.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/184475/
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