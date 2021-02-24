На середину февраля инфляция в Кыргызстане составила 10,2 процента

Значение годовой инфляции в Кыргызстане на 12 февраля 2021 года составило 10,2 процента. Такие данные приводит Национальный банк.

Продолжается рост цен на мировых рынках продовольствия, и, как следствие, идет повышение инфляции в стране. Формирование фактической инфляции происходило главным образом за счет роста цен по основным компонентам продовольственной группы товаров, преимущественно импортируемых в республику.

«Плановое повышение акцизов на алкогольную и табачную продукцию в первом квартале вносит дополнительный вклад в общий уровень цен в течение текущего года. С учетом складывающихся внутренних и внешних факторов ожидается, что после некоторого ускорения к середине года инфляция постепенно стабилизируется и к концу года сложится в пределах однозначных значений», — отмечают в Нацбанке.

При этом в НБ КР подчеркнули, что повышение цен на мировых товарно-сырьевых рынках определяет сохранение повышения потребительских цен в Кыргызстане в ближайшем периоде.