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Экономика

Впервые за год Национальный банк повысил размер учетной ставки до 5,5 процента

Правление Национального банка решило повысить учетную ставку (ключевую ставку) на 50 базисных пунктов до 5,5 процента. Изменение произошло впервые за год.

В НБ КР отмечают, что развитие мировой экономики остается неоднородным на фоне влияния последствий пандемии COVID-19. Международная торговля демонстрирует снижение объемов. При этом сохраняется неоднозначная ситуация на мировых товарно-сырьевых рынках. Все эти факторы продолжают оказывать сдерживающий эффект как на рост мировой экономики, так и на экономическую активность в Кыргызстане.

«Восстановление экономики страны происходит сдержанными темпами. Снижение объемов производства сохраняется во всех основных секторах экономики. Внутренний спрос остается слабым. Однако одним из факторов его восстановления является позитивная динамика притока денежных переводов в республику», — говорится в сообщении.

Межбанковский денежный рынок характеризуется сохранением положительных тенденций.

Краткосрочные ставки на этом рынке преимущественно формировались вблизи ключевой ставки в пределах установленного Нацбанком процентного коридора. Отмечается активизация участников во всех сегментах денежного рынка. Наличие высокого уровня избыточной ликвидности в банковской системе, накопленной в течение 2020 года на фоне изменения структуры фискальных операций, обуславливает проведение со стороны финансового регулятора стерилизационных операций в значительных объемах для минимизации возможных инфляционных рисков.

Внутренний валютный рынок относительно стабилен. На фоне влияния внешнеэкономических условий в отдельные периоды наблюдалось повышение спроса на иностранную валюту. Национальный банк принимает участие в валютном рынке для сглаживания резких колебаний обменного курса.

Ожидается постепенное восстановление экономик стран — торговых партнеров.

Нацбанк

«Это будет способствовать увеличению экономической активности в республике для обеспечения внешнего спроса в среднесрочной перспективе. Вместе с тем повышение цен на мировых товарно-сырьевых рынках определяет сохранение повышения потребительских цен в КР в ближайшем периоде. Принимая во внимание предпосылки развития внешней среды и внутренние экономические условия, НБ КР решил повысить размер учетной ставки до 5,5 процента. В случае возникновения каких-либо рисков Национальный банк не исключает возможности внесения дополнительных корректировок в проводимую денежно-кредитную политику», — подчеркнули в Нацбанке.

Следующее заседание правления Нацбанка по вопросу о размере учетной ставки состоится 26 апреля 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/184411/
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