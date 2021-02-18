В 2020 году бюджет Бишкека недополучил почти миллиард сомов дохода. Об этом стало известно на коллегии муниципалитета.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на обсуждение был вынесен единственный вопрос: итоги социально-экономического развития Бишкека за 2020 год и задачи на 2021-й.

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Первый вице-мэр столицы по экономике и финансам Алмаз Бакетаев отметил, что доходы городского бюджета составили порядка 8,5 миллиарда сомов, при прогнозе в 9,5 миллиарда сомов. По налоговым доходам при прогнозе в 7,5 миллиарда сомов поступило 6,8 миллиарда.

«В период действия жестких ограничений в связи с COVID-19 была проведена работа по оптимизации расходов местного бюджета для высвобождения средств на своевременную выплату заработной платы и сохранения занятости», — добавили в мэрии.