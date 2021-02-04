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Экономика

При президенте предлагают создать национальное агентство природных ресурсов

Недропользователи предлагают создать национальное агентство природных ресурсов при президенте. Об этом сообщил председатель Центрального комитета горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его словам, представители горнодобывающей отрасли выражают свое возмущение отношением к бюджетообразующей приоритетной отрасли Кыргызстана в контексте формирования новой структуры правительства. Горно-металлургическую отрасль будет курировать либо управление в составе Министерства экономики и финансов, либо Министерство энергетики и промышленности.

«Представители бизнес-сообществ, горных ассоциаций, Международного делового совета, Горно-металлургического профсоюза с недоумением восприняли такое решение. После издания указа президента Садыра Жапарова о реформировании горнодобывающей отрасли все ожидали появления министерства природных ресурсов для создания условий по реализации предложений и рекомендаций, содержащихся в указе», — отмечает Эльдар Таджибаев.

«Понижение статуса госоргана, курирующего такой важный сектор экономики, до управления какого-либо министерства просто погубит отрасль. Поступления в бюджет от предприятий отрасли в 2019 году составили около 13 миллиардов сомов, в 2020 году — уже более 18 миллиардов сомов. Это составляет более 8 процентов ВВП, 44 процента объема промышленной продукции, около половины экспорта страны. В отрасли заняты более 25 тысяч человек», — отметил он.

Поэтому недропользователи предложили создать нацагентство природных ресурсов при президенте и передать ему функции определения и реализации политики недропользования, лицензирования, контрольно-надзорных функций по охране недр, технической и экологической безопасности, а также функций экологической экспертизы по недропользованию.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/182283/
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