И. о. вице-премьер-министра Равшан Сабиров провел совещание по подготовке и проведению первого экономического форума «Центральная Азия — Европейский союз». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

«Ожидается, что первое заседание экономического форума пройдет в июле 2021 года с участием премьер-министров государств Центральной Азии, руководства европейских институтов, ряда других руководителей стран ЕС, представителей бизнеса государств ЦА и Евросоюза. Форум уделит особое внимание продвижению инновационных, энерго- и ресурсосберегающих проектов трансграничного характера в рамках партнерства в продвижении зеленой экономики», — сказал и. о. вице-премьер-министра.

Подобные форумы будут проводить в разных странах Центральной Азии. Равшан Сабиров поручил создать организационный комитет, а всем госорганам качественно подготовить проекты, требующие инвестиций и проработки с потенциальными партнерами, а также презентации на форуме.