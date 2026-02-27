11:15
Экономика
Сюжет: Санкции против Кыргызстана

Кыргызстан и ЕС разработают план по выводу банков республики из-под санкций

Фото кабинета министров. Дэвид О’Салливан (слева) и Данияр Амангельдиев

Кыргызстан и Европейский союз разработают план по выводу банков республики из-под санкций. Об этом стало известно на расширенной встрече первого заместителя председателя кабинета министров Данияра Амангельдиева со специальным посланником Евросоюза по санкциям Дэвидом О’Салливаном.

Стороны обменялись мнениями по вопросам соблюдения ограничительных мер. Данияр Амангельдиев сообщил, что страна применяет профессиональный подход к управлению рисками и последовательно укрепляет механизмы финансового мониторинга.

Спецпосланник ЕС по санкциям в Бишкеке: что требует Евросоюз от Кыргызстана

Кыргызская сторона акцентировала внимание на том, что ответственность за чистоту поставок должны нести и европейские экспортеры, тщательно проверяя своих контрагентов и назначение товаров.

Особое внимание участники уделили работе банковского сектора. Представители кабмина рассказали спецпосланнику о блокировании подозрительных транзакций в коммерческих банках и усилении контрольных процедур.

Для дальнейшей координации предложено создать прозрачные критерии оценки рисков и наладить оперативную обратную связь.

Стороны наметили план поэтапного урегулирования вопросов, связанных с ограничениями в отношении отдельных финансовых институтов КР.

Дэвид О’Салливан высоко оценил открытость властей республики. Он отметил, что транспарентность является залогом доверия со стороны международного сообщества. Спецпосланник передал кыргызской стороне конкретные предложения по техническому взаимодействию для вывода банков из санкционных списков и минимизации будущих рисков. В завершение встречи партнеры подтвердили готовность поддерживать регулярные контакты в рабочем порядке.

Хронология санкционного давления

Из-за подозрений в обходе ограничений против России под санкции ЕС и США стали попадать компании и других стран, в том числе Кыргызстана.

  • В ноябре прошлого года «Капитал Банк Центральной Азии» и платформа трансграничных расчетов A7 попали под санкции Канады.

  • В октябре 2025-го Евросоюз включил в такие списки два банка КР — «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк».

  • В августе прошлого года под британские ограничения попали кыргызстанские «Капитал Банк», криптовалютные биржи Grinex (ранее это сделали США) и Meer.

  • В феврале 2025-го под ограничения Великобритании попал «Керемет Банк», ранее включенный в список США.

  • Первые санкции против нескольких частных компаний из КР в июне 2024 года ввели США и Великобритания.

Кыргызстан неоднократно заявлял о необоснованности санкций против банков. Президент Садыр Жапаров с трибуны ООН в 2025-м раскритиковал Запад за ограничения в отношении республики. Он назвал необоснованные санкции как вмешательство во внутренние дела страны и давление, препятствующее развитию еще только формирующейся экономики.

