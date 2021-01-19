Кыргызстану необходим новый закон о недрах, считают эксперты

Ассоциация горнопромышленников считает необходимым разработать новый закон о недрах. Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщил горный инженер Дуйшенбек Камчыбеков.

По его словам, нужно внести поправки, которые бы защищали интересы кыргызского народа и сделали бы отрасль свободной от коррупционных элементов. К разработке этого закона должны привлекаться специалисты, работающие в горнодобывающей отрасли. Предлагается также создать специализированную структуру управления отраслью с использованием международного опыта. Эксперты уверены, что это позволит широко использовать методы государственно-частного партнерства, устранить противоречия между горным и геологоразведочным процессами, а вопрос подготовки сырья будет решаться своевременно.

«Нужно открыть путь для интеграции науки и производства и создать условия для сотрудничества. Без этого горнодобывающая промышленность не может развиваться. Нужно решить проблемы подбора и обучения персонала. Мы предлагаем рассмотреть на государственном уровне предложение о передаче госдоли в проекте «Джеруй». Мы также разрабатываем рекомендации по развитию горнодобывающей отрасли в регионах», — рассказал Дуйшенбек Камчыбеков.