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Экономика

Кыргызстану необходим новый закон о недрах, считают эксперты

Ассоциация горнопромышленников считает необходимым разработать новый закон о недрах. Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщил горный инженер Дуйшенбек Камчыбеков.

По его словам, нужно внести поправки, которые бы защищали интересы кыргызского народа и сделали бы отрасль свободной от коррупционных элементов. К разработке этого закона должны привлекаться специалисты, работающие в горнодобывающей отрасли. Предлагается также создать специализированную структуру управления отраслью с использованием международного опыта. Эксперты уверены, что это позволит широко использовать методы государственно-частного партнерства, устранить противоречия между горным и геологоразведочным процессами, а вопрос подготовки сырья будет решаться своевременно.

«Нужно открыть путь для интеграции науки и производства и создать условия для сотрудничества. Без этого горнодобывающая промышленность не может развиваться. Нужно решить проблемы подбора и обучения персонала. Мы предлагаем рассмотреть на государственном уровне предложение о передаче госдоли в проекте «Джеруй». Мы также разрабатываем рекомендации по развитию горнодобывающей отрасли в регионах», — рассказал Дуйшенбек Камчыбеков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/180405/
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