В Кыргызстане стартовала кампания по приему Единой налоговой декларации

Государственная налоговая служба начала кампанию по приему Единой налоговой декларации по итогам 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Очередная декларационная кампания пройдет в два этапа. До 1 марта — юридические лица и до 1 апреля — физические лица должны отчитаться в налоговых органах о полученных за прошлый год доходах, а также представить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельного участка.

До 1 марта 2021 года ЕНД обязаны представить отечественные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызстана с образованием постоянного учреждения.

До 1 апреля ЕНД обязаны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое движимое (транспорт), недвижимое имущество (квартиры и дома) и земельный участок (за исключением владельцев приусадебных участков), а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые не успели до 1 апреля 2020 года представить налоговую декларацию за 2019 год, могут сделать это до 1 апреля 2021-го, заполнив две декларации — за 2019 и 2020 годы.