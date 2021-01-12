Выдавать сертификаты резидентства Кыргызстана физическим лицам будут налоговики

Государственной налоговой службе передана функция по подтверждению налогового статуса (резидентства) Кыргызской Республики физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующие изменения внесены в положение о порядке исполнения соглашений об избежании (устранении) двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал (имущество), заключенных Кыргызстаном с иностранными государствами. При этом условия и сроки предоставления сертификата резидентства налогоплательщикам, в том числе физическим лицам, остались без изменения.

«Наличие сертификата резидентства Кыргызской Республики предоставляет налогоплательщикам право облагаться налогом только в одной стране, исключая двойное налогообложение одного и того же дохода», — напомнили в ГНС.

Ранее Налоговая служба выдавала сертификаты резидентства только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а физические лица получали их в Министерстве экономики.