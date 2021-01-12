21:28
USD 83.19
EUR 101.39
RUB 1.12
Экономика

Выдавать сертификаты резидентства Кыргызстана физическим лицам будут налоговики

Государственной налоговой службе передана функция по подтверждению налогового статуса (резидентства) Кыргызской Республики физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующие изменения внесены в положение о порядке исполнения соглашений об избежании (устранении) двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал (имущество), заключенных Кыргызстаном с иностранными государствами. При этом условия и сроки предоставления сертификата резидентства налогоплательщикам, в том числе физическим лицам, остались без изменения.

«Наличие сертификата резидентства Кыргызской Республики предоставляет налогоплательщикам право облагаться налогом только в одной стране, исключая двойное налогообложение одного и того же дохода», — напомнили в ГНС.

Ранее Налоговая служба выдавала сертификаты резидентства только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а физические лица получали их в Министерстве экономики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/179667/
просмотров: 148
Версия для печати
Материалы по теме
Артем Новиков: Если глава ГНС не выполнит план по сборам, то это сделает другой
Артем Новиков: Запуск пилотного проекта «Сводный пост» был поручен ГНС
ГНС: «Сводный пост» не запущен из-за других госорганов
ГНС напоминает: для получения электронной подписи осталось чуть больше месяца
Налоговики призывают Beeline воздержаться от голословных обвинений
В ГНС ответили на заявление Финпола об участии налоговиков в коррупции
Сотрудники Соцфонда и ГНС скрыли от госбюджета больше 9 миллиардов сомов
Налоговая служба Кыргызстана работает в штатном режиме
Кол-центр Налоговой службы сменил номер и стал бесплатным
Цифра дня. 184 тысячи 557 человек пользуются налоговыми услугами онлайн
Популярные новости
Короткая дорога из&nbsp;Алматы на&nbsp;Иссык-Куль может принести&nbsp;КР до&nbsp;$439 миллионов Короткая дорога из Алматы на Иссык-Куль может принести КР до $439 миллионов
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;9&nbsp;января. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 9 января. Сколько денег семья тратит на еду
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;11&nbsp;января Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 января
На&nbsp;1&nbsp;января на&nbsp;счет для погашения госдолга поступило более 1&nbsp;миллиона сомов На 1 января на счет для погашения госдолга поступило более 1 миллиона сомов
Бизнес
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны! Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны!
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
12 января, вторник
21:15
Выдавать сертификаты резидентства Кыргызстана физическим лицам будут налоговики Выдавать сертификаты резидентства Кыргызстана физически...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 января: снег
20:44
Кыргызстанцы могут поучаствовать в олимпиадах Питерского университета
20:13
В городе Ош объявлен тендер на застройку участка бывшего бассейна
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень поднялся до нездорового