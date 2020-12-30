Поданы заявки на получение разрешения строить малые ГЭС на 120 створов

Компании и юридические лица подали заявки на получение разрешения на строительство малых ГЭС на 120 створах. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Жыргалбек Сагынбаев.

По его словам, в рамках исполнения закона о возобновляемых источниках энергии вышло постановление, по которому малые ГЭС будут строить на 246 створах. Из них 17 разрешений уже выдано и поданы заявки еще на 120 створов.

«Потребность именно в получении разрешения, лицензии очень большая. Я думаю, если такими темпами пойдет, то мы в течение трех месяцев выдадим разрешения на строительство этих малых ГЭС. Мы выдаем разрешение тем компаниям, у которых есть возможности строительства этих ГЭС, кто не будет перепродавать другим лицам. Компания, которая получила разрешение, сама должна по закону построить ГЭС», — подчеркнул Жыргалбек Сагынбаев.