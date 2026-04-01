09:15
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Власть

Законопроект одобрен: порог мощности малых ГЭС увеличат с 30 до 50 мегаватт

Предельная мощность малых гидроэлектростанций в Кыргызстане увеличится с 30 до 50 мегаватт. Соответствующий законопроект Жогорку Кенеш одобрил в третьем чтении.

Документ направлен на создание благоприятных условий для развития возобновляемых источников энергии и привлечение инвестиций.

Ранее министр энергетики Таалайбек Ибраев отмечал, что действующий порог мощности часто ограничивает реализацию экономически эффективных и инвестиционно привлекательных проектов. Предлагаемые изменения, по его словам, позволят привлечь новых инвесторов и внедрить современные технологии в отрасли.

«Станции мощностью до 50 мегаватт могут быть эффективно интегрированы в энергосистему без существенных рисков для стабильности сети. При этом они внесут значительный вклад в покрытие внутреннего спроса и снижение зависимости от гидроресурсов в сезонной перспективе», — подчеркивается в справке-обосновании к законопроекту.

За прошлый год энергетический сектор страны пополнился восемью новыми малыми гидроэлектростанциями. Их суммарная мощность составила 44,59 мегаватта. Благодаря запуску новых объектов общий объем выработки электроэнергии всеми малыми ГЭС республики преодолел отметку 400 миллионов киловатт-часов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/368431/
просмотров: 1225
Версия для печати
Материалы по теме
За последние пять лет в Кыргызстане введено в эксплуатацию 27 малых ГЭС
Парламентский комитет одобрил повышение мощности малых ГЭС до 50 мегаватт
На реке Тар в Ошской области планируют построить каскад малых ГЭС
Госбанк развития КР профинансирует строительство малой ГЭС на реке Туюк
В Кыргызстане малые ГЭС увеличили выработку электроэнергии на 65 процентов
Для строительства малых ГЭС на аукцион выставлены четыре земельных участка
Войны за воду: как «Минур» оказался под ударом в борьбе за чистую воду и энергию
Президент Садыр Жапаров призвал не препятствовать строительству малых ГЭС
Министр рассказал, за счет чего увеличилась выработка электроэнергии в стране
Две компании построят малые ГЭС в Ошской области за 219 миллионов сомов
Популярные новости
Садыр Жапаров поручил заводу &laquo;Дастан&raquo; начать выпуск отечественных дронов Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов
Алтынбек Сулайманов о&nbsp;массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за&nbsp;руку Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Авто можно будет оформить, не&nbsp;выходя из&nbsp;дома: указ президента Авто можно будет оформить, не выходя из дома: указ президента
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
6 апреля, понедельник
09:13
Часть Бишкека 7 апреля останется без холодной воды Часть Бишкека 7 апреля останется без холодной воды
09:12
В Кыргызстане задержали сторонника террористов, планировавшего выезд в зону боев
09:08
Бизнесмены Кыргызстана посетили Ташкент для налаживания новых деловых контактов
08:48
Долю теневого бизнеса в Кыргызстане глава ГНС оценил на уровне 12 процентов
08:34
В Кыргызстане 401 тысяча гектаров пастбищ переведена в режим восстановления