Законопроект одобрен: порог мощности малых ГЭС увеличат с 30 до 50 мегаватт

Предельная мощность малых гидроэлектростанций в Кыргызстане увеличится с 30 до 50 мегаватт. Соответствующий законопроект Жогорку Кенеш одобрил в третьем чтении.

Документ направлен на создание благоприятных условий для развития возобновляемых источников энергии и привлечение инвестиций.

Ранее министр энергетики Таалайбек Ибраев отмечал, что действующий порог мощности часто ограничивает реализацию экономически эффективных и инвестиционно привлекательных проектов. Предлагаемые изменения, по его словам, позволят привлечь новых инвесторов и внедрить современные технологии в отрасли.

«Станции мощностью до 50 мегаватт могут быть эффективно интегрированы в энергосистему без существенных рисков для стабильности сети. При этом они внесут значительный вклад в покрытие внутреннего спроса и снижение зависимости от гидроресурсов в сезонной перспективе», — подчеркивается в справке-обосновании к законопроекту.

За прошлый год энергетический сектор страны пополнился восемью новыми малыми гидроэлектростанциями. Их суммарная мощность составила 44,59 мегаватта. Благодаря запуску новых объектов общий объем выработки электроэнергии всеми малыми ГЭС республики преодолел отметку 400 миллионов киловатт-часов.