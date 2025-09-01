10:34
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Экономика

В Кыргызстане малые ГЭС увеличили выработку электроэнергии на 65 процентов

В нашей стране малые ГЭС с начала этого года увеличили выработку электроэнергии на 65 процентов. Такие данные содержатся в материалах Кыргызского энергетического расчетного центра.

из архива
Фото из архива

Суммарно эти гидроэлектростанции выработали 218 миллионов киловатт-часов. Среди них ОАО «Чакан ГЭС» — 133 миллиона, остальные — 85 миллионов киловатт-часов электричества.

В первой половине 2024-го выработка электроэнергии малых ГЭС составляла 132 миллиона киловатт-часов.

Доля малых ГЭС в общем производстве электроэнергии в первом полугодии 2025-го выросла до 2,7 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/341683/
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
Для строительства малых ГЭС на аукцион выставлены четыре земельных участка
Войны за воду: как «Минур» оказался под ударом в борьбе за чистую воду и энергию
Президент Садыр Жапаров призвал не препятствовать строительству малых ГЭС
Министр рассказал, за счет чего увеличилась выработка электроэнергии в стране
Две компании построят малые ГЭС в Ошской области за 219 миллионов сомов
Возвращение реестра ВИЭ — это шаг назад, считает президент Ассоциации малых ГЭС
Акылбек Жапаров заложил капсулу под строительство малой ГЭС «Папан»
Под малые ГЭС хотят выделять земли особо охраняемых природных территорий
Кыргызстан и «Росатом» договорились вместе строить малые ГЭС
Минэнерго: Строительство 11 малых ГЭС не повлияет на сток воды в Казахстан
Популярные новости
Насколько вырастут пенсии в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября Насколько вырастут пенсии в Кыргызстане с 1 октября
Налоговые сюрпризы: кабмин меняет правила для бизнеса и&nbsp;госслужащих Налоговые сюрпризы: кабмин меняет правила для бизнеса и госслужащих
Первый контракт на&nbsp;поставку мясной продукции в&nbsp;Кыргызстан заключен в&nbsp;Беларуси Первый контракт на поставку мясной продукции в Кыргызстан заключен в Беларуси
Государственный долг Кыргызстана за&nbsp;год вырос на&nbsp;33,2 процента Государственный долг Кыргызстана за год вырос на 33,2 процента
Бизнес
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
MegaPay удваивает кешбэк в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана MegaPay удваивает кешбэк в честь Дня независимости Кыргызстана
&laquo;Элдик Банку&raquo; присвоен кредитный рейтинг &laquo;B+&raquo; от&nbsp;S&amp;P Global Ratings «Элдик Банку» присвоен кредитный рейтинг «B+» от S&P Global Ratings
1 сентября, понедельник
10:23
Состоялось открытие сессии Жогорку Кенеша Состоялось открытие сессии Жогорку Кенеша
10:21
Мозаика на проспекте Айтматова уничтожена: мэрия не выполнила обещания
10:17
В Кыргызстане малые ГЭС увеличили выработку электроэнергии на 65 процентов
10:10
Маршрут поезда Бишкек — Балыкчи продлен до 6 сентября
09:59
Изменен порядок уплаты страховых взносов для швейников и текстильщиков