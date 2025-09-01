В Кыргызстане малые ГЭС увеличили выработку электроэнергии на 65 процентов

В нашей стране малые ГЭС с начала этого года увеличили выработку электроэнергии на 65 процентов. Такие данные содержатся в материалах Кыргызского энергетического расчетного центра.

Фото из архива

Суммарно эти гидроэлектростанции выработали 218 миллионов киловатт-часов. Среди них ОАО «Чакан ГЭС» — 133 миллиона, остальные — 85 миллионов киловатт-часов электричества.

В первой половине 2024-го выработка электроэнергии малых ГЭС составляла 132 миллиона киловатт-часов.

Доля малых ГЭС в общем производстве электроэнергии в первом полугодии 2025-го выросла до 2,7 процента.