На реке Тар в Ошской области планируют построить каскад малых ГЭС

Кабинет министров КР и ОсОО «Кыргызстан Риклейм Ко. ЛТД» подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства каскада малых гидроэлектростанций на реке Тар в Кара-Кульджинском районе Ошской области. Об этом сообщает Минэнергетики.

Документ подписали заместитель министра энергетики Алтынбек Рысбеков и генеральный директор компании ОсОО «Кыргызстан Риклейм Ко. ЛТД» Цю Чэньци.

Согласно меморандуму, стороны намерены реализовать инвестиционный проект по строительству каскада малых ГЭС с предварительной суммарной установленной мощностью около 200 мегаватт.

Ориентировочный объем инвестиций оценивается в $300 миллионов.

В кабмине отмечают, что реализация проекта позволит ввести дополнительные генерирующие мощности, повысить энергетическую устойчивость страны и будет способствовать развитию энергетического сектора Кыргызстана.