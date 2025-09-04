08:46
USD 87.44
EUR 101.92
RUB 1.08
Экономика

Госбанк развития КР профинансирует строительство малой ГЭС на реке Туюк

Государственный банк развития Кыргызстана профинансирует строительство малой гидроэлектростанции на реке Туюк в Иссык-Атинском районе.

Отмечается, что проект реализует компания «ЧуйРусГидро». Сумма инвестиций составит 516 миллионов сомов.

Реализация проекта запланирована в рамках развития устойчивой инфраструктуры и стимулирования региональной экономики.

Установленная мощность этой малой ГЭС составит 7,5 мегаватт, ежегодная выработка электроэнергии ожидается на уровне 29,16 миллиона киловатт-часов. Этот объем позволит обеспечить электроэнергией до 15 тысяч человек и снизить перебои с подачей света.

При строительстве будут созданы новые рабочие места, что также окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие района.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/342087/
просмотров: 69
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане малые ГЭС увеличили выработку электроэнергии на 65 процентов
Доля участия в капитале Госбанка развития увеличена до 21 миллиарда сомов
Для строительства малых ГЭС на аукцион выставлены четыре земельных участка
В Госбанке развития назначен новый директор
Войны за воду: как «Минур» оказался под ударом в борьбе за чистую воду и энергию
Азизбек Сайпидинов покинул пост зампредседателя правления Госбанка развития
Президент Садыр Жапаров призвал не препятствовать строительству малых ГЭС
Государственный банк развития Кыргызстана обновил совет директоров
Министр рассказал, за счет чего увеличилась выработка электроэнергии в стране
Кыргызстан и Беларусь подписали соглашение об экспортных кредитах
Популярные новости
Доллар, евро и&nbsp;рубль подорожали. Курс валют на&nbsp;1&nbsp;сентября Доллар, евро и рубль подорожали. Курс валют на 1 сентября
Индийская компания запускает золотодобычу в&nbsp;Кыргызстане Индийская компания запускает золотодобычу в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане хотят ввести систему электронного лицензирования ТЭК В Кыргызстане хотят ввести систему электронного лицензирования ТЭК
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;3&nbsp;сентября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 3 сентября
Бизнес
Андреа Бочелли грандиозно выступил в&nbsp;сердце Самарканда Андреа Бочелли грандиозно выступил в сердце Самарканда
Осторожно: мошенники выдают себя за&nbsp;сотрудников&nbsp;О! и&nbsp;выманивают SMS-коды Осторожно: мошенники выдают себя за сотрудников О! и выманивают SMS-коды
Футбол в&nbsp;Бишкеке! Поддержи сборную на&nbsp;Кубке Азии U-23&nbsp;с MEGA и&nbsp;MegaTV Футбол в Бишкеке! Поддержи сборную на Кубке Азии U-23 с MEGA и MegaTV
Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть
4 сентября, четверг
08:40
Госбанк развития КР профинансирует строительство малой ГЭС на реке Туюк Госбанк развития КР профинансирует строительство малой...
08:19
Владимир Путин подтвердил, что обсуждал вопросы бессмертия с Си Цзиньпином
02:29
Как Акылбек Жапаров поссорился с Медербеком Алиевым. Продолжение скандала.
00:23
Громкие заявления Путина на пресс-конференции в Китае. Главное.
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
3 сентября, среда
23:37
WeChat обязал пользователей помечать созданный искусственным интеллектом контент
23:12
Россиянин оскорбил таксиста-узбекистанца. РУз направила ноту в МИД России
22:49
Лабубу и договорнячок: объявлен топ-40 претендентов на звание «Слово года»
22:46
Плохой пиар мэра Бишкека
22:25
Лидеры России, Китая и КНДР обсудили бессмертие за счет пересадки органов