Госбанк развития КР профинансирует строительство малой ГЭС на реке Туюк

Государственный банк развития Кыргызстана профинансирует строительство малой гидроэлектростанции на реке Туюк в Иссык-Атинском районе.

Отмечается, что проект реализует компания «ЧуйРусГидро». Сумма инвестиций составит 516 миллионов сомов.

Реализация проекта запланирована в рамках развития устойчивой инфраструктуры и стимулирования региональной экономики.

Установленная мощность этой малой ГЭС составит 7,5 мегаватт, ежегодная выработка электроэнергии ожидается на уровне 29,16 миллиона киловатт-часов. Этот объем позволит обеспечить электроэнергией до 15 тысяч человек и снизить перебои с подачей света.

При строительстве будут созданы новые рабочие места, что также окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие района.