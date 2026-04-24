Экономика

В Кыргызстане в 2026 году в эксплуатацию планируется ввести 17 малых ГЭС

Как развивается проект по возведению в Кыргызстане малых гидроэлектростанций, в эфире «Биринчи радио» рассказал министр энергетики Таалайбек Ибраев.

В Кыргызстане в 2026 году в эксплуатацию планируется ввести 17 малых ГЭС

По его словам, в 2026 году в эксплуатацию планируется ввести 17 объектов, из них два уже запущены. К 2030-му совокупную мощность малых ГЭС планируется довести до 400 мегаватт.

Глава Минэнерго отметил, что, например, в Сокулуке две малые ГЭС уже обеспечивают район электроэнергией, созданы рабочие места. В бюджет ежегодно перечисляется около 30 миллионов сомов налогов.

Сейчас в республике работают примерно 40-45 малых ГЭС. Планируется возведение на Орто-Токойском и Папанском водохранилищах.

В проекты активно привлекаются частные инвесторы, для которых предусмотрены благоприятные условия, например, гарантированный выкуп электроэнергии государством, сказал Таалайбек Ибраев.
