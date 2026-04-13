В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 13 малых гидроэлектростанций общей мощностью 81,03 мегаватта, сообщает Минэнерго КР.

По его данным, президент КР Садыр Жапаров поставил ряд поручений Министерству энергетики по реализации проектов, направленных на развитие энергетической отрасли, увеличение генерации и развитие альтернативных источников энергии.

В связи с этим Министерство энергетики под руководством министра энергетики Таалайбека Ибраева активно реализует реформы и крупные проекты, направленные на развитие отрасли, обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и снижение энергетического дефицита, вызванного ростом потребителей.

Согласно имеющейся информации, в 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 13 малых гидроэлектростанций общей мощностью 81,03 мегаватта. Ожидаемая выработка электроэнергии составит около 348,3 миллиона киловатт-часов в год.

К ним относятся:

Чуйская область: Кен-Тор — 1 0,63 мегаватта, Сокулук — 39,5 мегаватта, Туюк — 5,9 мегаватта, Кичи-Кемин — 7,1 мегаватта;

Иссык-Кульская область: Орто-Токой — 21 мегаватт, Тюп — 9 мегаватт;

Джалал-Абадская область: Сары-Таш — 4,6 мегаватта, Кайнама — 24,8 мегаватта (введена в эксплуатацию);

Таласская область: Урмарал — 1,6 мегаватта;

Ошская область: Кондук — 5,3 мегаватта, Алай Гидро — 4,4 мегаватта;

Баткенская область: Лейлек — 6 мегаватт;

Нарынская область: Куртка — 1,2 мегаватта.

Напомним, что в период с 2021 по 2025 год было введено в эксплуатацию 27 малых гидроэлектростанций общей мощностью 109,8 мегаватта. Их суммарная выработка составляет около 427 миллионов киловатт-часов в год.

Кроме того, в 2026–2030 годах планируется ввод в эксплуатацию 48 малых гидроэлектростанций общей мощностью 421,26 мегаватта.

Главная цель Министерства энергетики — оперативная реализация намеченных планов и достижение энергетической независимости, что позволит Кыргызстану в перспективе перейти от импорта к экспорту электроэнергии.