13:52
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Экономика

В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 13 малых гидроэлектростанций общей мощностью 81,03 мегаватта, сообщает Минэнерго КР.

По его данным, президент КР Садыр Жапаров поставил ряд поручений Министерству энергетики по реализации проектов, направленных на развитие энергетической отрасли, увеличение генерации и развитие альтернативных источников энергии.

В связи с этим Министерство энергетики под руководством министра энергетики Таалайбека Ибраева активно реализует реформы и крупные проекты, направленные на развитие отрасли, обеспечение бесперебойного электроснабжения населения и снижение энергетического дефицита, вызванного ростом потребителей.

Согласно имеющейся информации, в 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 13 малых гидроэлектростанций общей мощностью 81,03 мегаватта. Ожидаемая выработка электроэнергии составит около 348,3 миллиона киловатт-часов в год.

К ним относятся:
Чуйская область: Кен-Тор — 1 0,63 мегаватта, Сокулук — 39,5 мегаватта, Туюк — 5,9 мегаватта, Кичи-Кемин — 7,1 мегаватта;

Иссык-Кульская область: Орто-Токой — 21 мегаватт, Тюп — 9 мегаватт;

Джалал-Абадская область: Сары-Таш — 4,6 мегаватта, Кайнама — 24,8 мегаватта (введена в эксплуатацию);

Таласская область: Урмарал — 1,6 мегаватта;

Ошская область: Кондук — 5,3 мегаватта, Алай Гидро — 4,4 мегаватта;

Баткенская область: Лейлек — 6 мегаватт;

Нарынская область: Куртка — 1,2 мегаватта.

Напомним, что в период с 2021 по 2025 год было введено в эксплуатацию 27 малых гидроэлектростанций общей мощностью 109,8 мегаватта. Их суммарная выработка составляет около 427 миллионов киловатт-часов в год.

Кроме того, в 2026–2030 годах планируется ввод в эксплуатацию 48 малых гидроэлектростанций общей мощностью 421,26 мегаватта.

Главная цель Министерства энергетики — оперативная реализация намеченных планов и достижение энергетической независимости, что позволит Кыргызстану в перспективе перейти от импорта к экспорту электроэнергии.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/370096/
просмотров: 532
Версия для печати
Материалы по теме
За последние пять лет в Кыргызстане введено в эксплуатацию 27 малых ГЭС
Законопроект одобрен: порог мощности малых ГЭС увеличат с 30 до 50 мегаватт
Парламентский комитет одобрил повышение мощности малых ГЭС до 50 мегаватт
На реке Тар в Ошской области планируют построить каскад малых ГЭС
Госбанк развития КР профинансирует строительство малой ГЭС на реке Туюк
В Кыргызстане малые ГЭС увеличили выработку электроэнергии на 65 процентов
Для строительства малых ГЭС на аукцион выставлены четыре земельных участка
Войны за воду: как «Минур» оказался под ударом в борьбе за чистую воду и энергию
Президент Садыр Жапаров призвал не препятствовать строительству малых ГЭС
Министр рассказал, за счет чего увеличилась выработка электроэнергии в стране
Популярные новости
Рубль рвется вверх, тенге резко подешевел. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;апреля Рубль рвется вверх, тенге резко подешевел. Курс валют на 9 апреля
Рубль продолжает расти, тенге заметно дешевеет. Курсы валют на&nbsp;10&nbsp;апреля Рубль продолжает расти, тенге заметно дешевеет. Курсы валют на 10 апреля
Председатель ГНС: Президент готовит указ о&nbsp;новых послаблениях для бизнеса Председатель ГНС: Президент готовит указ о новых послаблениях для бизнеса
Бишкек просит у&nbsp;Москвы увеличение объемов беспошлинных поставок ГСМ Бишкек просит у Москвы увеличение объемов беспошлинных поставок ГСМ
Бизнес
lalafo признан &laquo;Маркетплейсом года&raquo; на&nbsp;One Magazine Awards 2025 lalafo признан «Маркетплейсом года» на One Magazine Awards 2025
Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира
В&nbsp;Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и&nbsp;PR В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в&nbsp;один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в&nbsp;Кыргызстане Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
13 апреля, понедельник
13:47
Цифровизация выдачи рыболовного билета. Поступления за год выросли в четыре раза Цифровизация выдачи рыболовного билета. Поступления за ...
13:16
lalafo признан «Маркетплейсом года» на One Magazine Awards 2025
13:12
Выстреливший в себя на посту «Иркештам» пограничник скончался
13:09
Прием в школу. Около 50 тысяч детей записали в первый класс
12:35
В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 13 малых гидроэлектростанций