Парламентский комитет одобрил повышение мощности малых ГЭС до 50 мегаватт

Предельную мощность малых гидроэлектростанций предлагают увеличить с 30 до 50 мегаватт. Законопроект с такими изменениями парламентский комитет по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству одобрил во втором чтении.

По словам министра энергетики Таалайбека Ибраева, документ направлен на создание благоприятных условий для развития возобновляемых источников энергии и привлечения инвестиций в энергетический сектор.

Ибраев подчеркнул, что действующий порог мощности часто ограничивает реализацию экономически эффективных и инвестиционно привлекательных проектов. Предлагаемые изменения, по его словам, создадут условия для привлечения инвесторов и внедрения современных технологий в энергетической отрасли.

«Станции мощностью до 50 мегаватт могут быть эффективно интегрированы в энергосистему без существенных рисков для стабильности сети, при этом обеспечивая значительный вклад в покрытие внутреннего спроса и снижение зависимости от гидроресурсов в сезонной перспективе», — отмечается в справке-обосновании законопроекта.
