Митинги против инвесторов показали неспособность властей решить проблемы людей

«Бизнес не верит в то, что в Кыргызстане ситуация стабилизируется и он сможет работать и зарабатывать. Это, может, и не означает, что горнодобытчики завтра свернут производство и уйдут, но они еще раз серьезно задумаются, как обезопасить свои вложения», — заявил российский эксперт по Центральной Азии Аждар Куртов, комментируя ситуацию с иностранными инвесторами в Кыргызстане.

По мнению эксперта, с момента прихода иностранного капитала в горнорудную отрасль Кыргызстана «Бишкек решил переложить ответственность за благополучие местного населения на плечи бизнесменов».

«Заботы о трудоустройстве и инфраструктуре для кыргызстанцев — это всегда похвально. Но когда государство устраняется от решения этих вопросов и делегирует свои обязанности третьей стороне, это приводит к печальным последствиям», — считает Аждар Куртов.

Митинги против иностранных горнодобывающих компаний в Кыргызстане — не просто последствия смены власти в октябре 2020 года, а, скорее, отголоски нестабильности и неуверенности населения в завтрашнем дне. Аждар Куртов

Выводы, к которым могут прийти инвесторы для Кыргызстана, по мнению собеседника, неутешительны.

«Крупные компании, которые работают долго и являются бюджетообразующими предприятиями страны, не будут вкладываться в развитие производства и начнут минимизировать расходы. Другой вариант — они не захотят рисковать и уйдут из Кыргызстана. На их место придут бизнесмены, которые готовы к рискам и закладывают потенциальные финансовые потери в свою стратегию развития. Таких инвесторов мы знаем. Они не уделяют внимание экологии и выстраивают отношения с властью по серым схемам», — отметил аналитик.