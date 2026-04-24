Портфель из 200 крупных инвестиционных проектов намерен сформировать кабмин. Рабочая группа правительства под руководством специального представителя президента по особым поручениям Бакыта Торобаева завершила поездки по регионам, где рассмотрены инициативы местных органов власти в сферах инфраструктуры, экологической безопасности и зеленой экономики.

Ранее отмечалось, что по поручению главы государства Садыра Жапарова чиновники анализируют экономический потенциал районов страны и разрабатывают механизмы реализации инвестиционных проектов. В числе приоритетных критериев отбора — экономическое обоснование, экспортный потенциал и создание рабочих мест.

Запланированные для реализации проекты ориентированы на энергетику, туризм, промышленность, образование и здравоохранение.