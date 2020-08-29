14:20
USD 78.47
EUR 93.47
RUB 1.05
Экономика

Всемирный банк приостановил выпуск доклада «Ведение бизнеса»

Публикацию доклада «Ведение бизнеса» приостановили на время проведения проверки. Об этом говорится в заявлении группы Всемирного банка.

По ее данным, в течение 17 лет своего существования доклад «Ведение бизнеса» служил полезным инструментом для стран, желающих оценить издержки ведения бизнеса. Показатели и методология, используемые для составления доклада, не привязаны к какой-либо одной стране. Они призваны способствовать общему улучшению делового климата.

«В связи с изменениями данных в докладах «Ведение бизнеса» за 2018 и 2020 годы, сообщалось о ряде несоответствий. Эти изменения не согласуются с методологией подготовки доклада», — признались в ВБ.

Поэтому решено провести комплексный системный анализ и оценку изменений данных, произошедших после институционального процесса обзора данных по пяти последним докладам «Ведение бизнеса». Отделу независимого аудита группы Всемирного банка поручили аудит процессов сбора и анализа данных для исследования «Ведение бизнеса» и проверку методологии обеспечения оценки достоверности данных.

«На основе полученных результатов примут надлежащие меры, в том числе внесение ретроспективных поправок в данные по странам, которые в наибольшей степени были затронуты этими недоработками. Совет исполнительных директоров Всемирного банка, а также власти стран, в отношении которых отмечены наибольшие несоответствия в данных, проинформированы о сложившейся ситуации», — говорится в обращении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/163570/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
Сокрушительный удар. Когда система образования восстановится после пандемии
Постоянного представителя Всемирного банка в КР наградили почетной грамотой
Последствия пандемии в сфере образования могут ощущаться десятилетиями
Представитель Всемирного банка в КР Болормаа Амгаабазар завершает свою миссию
Ратифицировано Соглашение о финансировании между Кыргызстаном и Всемирным банком
Кыргызский экспорт. Как свежие фрукты могут реанимировать экономику КР
Часть кредита Всемирного банка в $55 миллионов пойдет на модернизацию школ
Гослесхозу выделили $1,1 миллиона для борьбы с коронавирусом
В странах Центральной Азии ожидается спад потребления продуктов
Десять новых реанимаций будут открыты в больницах на средства Всемирного банка
Популярные новости
Сом падает. С&nbsp;начала недели доллар в&nbsp;Кыргызстане подорожал еще на&nbsp;60&nbsp;тыйынов Сом падает. С начала недели доллар в Кыргызстане подорожал еще на 60 тыйынов
ООН поможет Кыргызстану преодолеть последствия вспышки коронавируса ООН поможет Кыргызстану преодолеть последствия вспышки коронавируса
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;26&nbsp;августа Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 августа
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;25&nbsp;августа Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 августа
Бизнес
Лечение онлайн. Как это работает? Лечение онлайн. Как это работает?
Молодежь Кыргызстана призывает не&nbsp;продавать свои голоса на&nbsp;выборах Молодежь Кыргызстана призывает не продавать свои голоса на выборах
Успейте оплатить налоги на&nbsp;землю, жилье и&nbsp;транспорт вместе с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; Успейте оплатить налоги на землю, жилье и транспорт вместе с «Керемет Банком»
&laquo;Керемет Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд открывают новые возможности для бизнесменов&nbsp;КР «Керемет Банк» и Гарантийный фонд открывают новые возможности для бизнесменов КР
29 августа, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 29 августа. Сколько денег семья тратит на еду Продуктовая корзина Бишкека на 29 августа. Сколько дене...
13:53
Выборы-2020. В словах кандидата в депутаты нашли признаки призыва к беспорядкам
13:41
В Бишкеке обманутые дольщики требуют уголовного наказания для владельца фирмы
13:21
Всемирный банк приостановил выпуск доклада «Ведение бизнеса»
12:45
Лечение онлайн. Как это работает?