Всемирный банк приостановил выпуск доклада «Ведение бизнеса»

Публикацию доклада «Ведение бизнеса» приостановили на время проведения проверки. Об этом говорится в заявлении группы Всемирного банка.

По ее данным, в течение 17 лет своего существования доклад «Ведение бизнеса» служил полезным инструментом для стран, желающих оценить издержки ведения бизнеса. Показатели и методология, используемые для составления доклада, не привязаны к какой-либо одной стране. Они призваны способствовать общему улучшению делового климата.

«В связи с изменениями данных в докладах «Ведение бизнеса» за 2018 и 2020 годы, сообщалось о ряде несоответствий. Эти изменения не согласуются с методологией подготовки доклада», — признались в ВБ.

Поэтому решено провести комплексный системный анализ и оценку изменений данных, произошедших после институционального процесса обзора данных по пяти последним докладам «Ведение бизнеса». Отделу независимого аудита группы Всемирного банка поручили аудит процессов сбора и анализа данных для исследования «Ведение бизнеса» и проверку методологии обеспечения оценки достоверности данных.

«На основе полученных результатов примут надлежащие меры, в том числе внесение ретроспективных поправок в данные по странам, которые в наибольшей степени были затронуты этими недоработками. Совет исполнительных директоров Всемирного банка, а также власти стран, в отношении которых отмечены наибольшие несоответствия в данных, проинформированы о сложившейся ситуации», — говорится в обращении.