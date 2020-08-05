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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

7 миллиардов сомов донорских средств потрачено на зарплату медикам и учителям

Всего от международных доноров в Кыргызстан в период борьбы с коронавирусом привлекли $333,3 миллиона. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра финансов Абдыбалы тегин Суеркул.

По его словам, деньги направили на поддержку бюджета ($260,2 миллиона), секторов здравоохранения ($44,1 миллиона) и экономики ($29 миллионов).

«Из $260,2 миллиона, или 20 миллиардов 448,4 миллиона сомов, которые выделили на поддержку госбюджета, 7,4 миллиарда сомов резервировали, а 12,4 миллиарда израсходовали. Из них 7 миллиардов 69 миллионов сомов — на заработную плату сотрудников сферы здравоохранения, образования и правоохранительных органов. Еще 860 миллионов сомов предназначены на социальные выплаты, 2 миллиарда сомов — на пенсии и пособия», — сообщил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/161652/
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