В Кыргызстане предлагают внедрить налог на майнинг

Министерство экономики разработало проект постановления о внедрении уплаты налога на майнинг криптовалюты. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, предлагается утвердить форму отчета по налогу на майнинг и порядок ее заполнения и представления.

Предприниматель, намеренный уплачивать налог на майнинг, должен будет подать заявление о его регистрации как плательщика в налоговый орган.

В ведомстве отметили, что проект постановления направлен на развитие экономики, учитывая условия непреодолимой силы, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, а также позволит увеличить доходы государственного бюджета.

Ранее Налоговый кодекс КР дополнен главой 61, предусматривающей внедрение режима уплаты налога на майнинг.