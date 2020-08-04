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Экономика

Активнее собирать налоги призвал премьер-министр таможенников и налоговиков

«Необходимо мобилизовать резервы и улучшить показатели сбора платежей», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на рабочем совещании о текущем исполнении бюджета на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Глава кабмина подчеркнул, что Налоговая и Таможенная службы имеют возможность мобилизовать резервы и улучшить показатели сбора платежей.

«Изначально у нас был иной план по исполнению доходной части бюджета. Однако из-за пандемии COVID-19 нам пришлось ввести в него определенные корректировки. По итогам 7 месяцев текущего года есть отставание. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что с июля отмечается динамика улучшения показателей исполнения бюджета. Необходимо активизировать работу, чтобы перекрыть имеющиеся потери и сформировать бюджет на следующий год», — сказал он.

По итогам июля 2020 года план по сбору таможенных и налоговых платежей перевыполнен.

«Основная нагрузка по пополнению республиканского бюджета лежит на налоговой и таможенной службах. Важно усилить работу по предотвращению ввоза незадекларированных товаров и горюче-смазочных материалов. Также следует ускорить работу по внедрению системы фискализации и ASICUDA. Отдельные виды экономической деятельности, не несущей угрозу массового заражения людей, должны возобновить свою работу. Вместе с тем важно открыть контрольно-пропускной пункт Торугарт, через который проходит 65 процентов грузопотока. Необходимо ускорить работу с китайской стороной по утверждению алгоритма завоза/вывоза товаров», — резюмировал Кубатбек Боронов.

По итогам совещания премьер-министр дал ряд поручений по увеличению доходной части республиканского бюджета.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/161536/
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