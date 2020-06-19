Льготные кредиты для бизнеса. Нацбанк предоставит комбанкам 1 миллиард сомов

Национальный банк планирует проведение кредитного аукциона для коммерческих банков по программе правительства «Финансирование субъектов предпринимательства». Об этом сообщил сайт НБ КР.

Отмечается, что для сглаживания негативных экономических последствий от распространения COVID-19 и поддержки реального сектора экономики Нацбанк проведет кредитный аукцион 25 июня 2020 года. Общий объем предложения кредитных ресурсов составит 1 миллиард сомов.

«Параметры и условия кредитного аукциона будут определены по итогам заседания комитета денежно-кредитного регулирования Национального банка, запланированного на 22 июня 2020-го», — говорится в сообщении.