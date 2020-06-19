16:33
USD 74.87
EUR 84.21
RUB 1.08
Экономика

Льготные кредиты для бизнеса. Нацбанк предоставит комбанкам 1 миллиард сомов

Национальный банк планирует проведение кредитного аукциона для коммерческих банков по программе правительства «Финансирование субъектов предпринимательства». Об этом сообщил сайт НБ КР.

Отмечается, что для сглаживания негативных экономических последствий от распространения COVID-19 и поддержки реального сектора экономики Нацбанк проведет кредитный аукцион 25 июня 2020 года. Общий объем предложения кредитных ресурсов составит 1 миллиард сомов.

«Параметры и условия кредитного аукциона будут определены по итогам заседания комитета денежно-кредитного регулирования Национального банка, запланированного на 22 июня 2020-го», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/156723/
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 2,8 миллиарда льготных кредитов получили фермеры с начала года
Толкунбек Абдыгулов: Помогая экономике, не надо ломать рыночные условия
Старт программы финансирования бизнеса планируется к 25 июня
Цифра дня. 3 тысячи 445 льготных кредитов получили фермеры с начала года
Депутат интересуется: куда делся антикризисный план поддержки СМИ
Что бизнес хочет увидеть во втором пакете антикризисных мер правительства
Правительство создаст антикризисный фонд для поддержки бизнеса Кыргызстана
Цифра дня. 5,1 миллиарда сомов льготных кредитов получили фермеры в 2019 году
В Кыргызстане запустили проект по льготному финансированию фермеров
С начала года фермеры получили льготных кредитов на 5,1 миллиарда сомов
Популярные новости
Как коронавирус повлиял на&nbsp;бюджет столицы, или Кому придется затянуть пояса Как коронавирус повлиял на бюджет столицы, или Кому придется затянуть пояса
Контрабанда топлива. Бишкек заполоняет дешевый бензин Контрабанда топлива. Бишкек заполоняет дешевый бензин
Итоги мая. Экономика Кыргызстана стремительно падает Итоги мая. Экономика Кыргызстана стремительно падает
Закрытие обменок. Нацбанк предлагает отсрочить процесс на&nbsp;два-три года Закрытие обменок. Нацбанк предлагает отсрочить процесс на два-три года
Бизнес
В&nbsp;офисе банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; в&nbsp;Ошской области у&nbsp;сотрудника выявили коронавирус В офисе банка «Бай-Тушум» в Ошской области у сотрудника выявили коронавирус
Участвуй в&nbsp;акции от&nbsp;MegaCom и&nbsp;выиграй смартфон Samsung Участвуй в акции от MegaCom и выиграй смартфон Samsung
Ученые России поддержали академика Кубанычбека Жумалиева Ученые России поддержали академика Кубанычбека Жумалиева
MegaCom продолжает увеличивать мощности и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom продолжает увеличивать мощности и охват сети 4G
19 июня, пятница
16:29
За что Кубатбек Боронов просит прощения у кыргызстанцев. ГКНБ не заставлял За что Кубатбек Боронов просит прощения у кыргызстанцев...
16:23
Льготные кредиты для бизнеса. Нацбанк предоставит комбанкам 1 миллиард сомов
16:14
Исхак Пирматов надеется, что депутаты успеют принять поправки о семейном насилии
16:04
У акима Араванского района обнаружили коронавирус
15:26
В офисе банка «Бай-Тушум» в Ошской области у сотрудника выявили коронавирус