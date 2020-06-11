По итогам 2019 года прибыль «Кыргызалтына» выросла в 3,5 раза

По итогам 2019 года чистая прибыль ОАО «Кыргызалтын» составила 310,5 миллиона сомов, что в 3,5 раза превышает прибыль за аналогичный период 2018-го. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, в 2020 году чистая прибыль ожидается в 850 миллионов сомов. При этом налогов и отчислений по итогам прошлого года в бюджет поступило 204 миллиона 847,8 тысячи сомов.

«Решено с 1 июня 2020 года повысить от 10 до 30 процентов зарплаты работников аппарата управления ОАО «Кыргызалтын», структурных подразделений и филиалов «Аффинажный завод», рудник «Солтон-Сары» и «Кыргызалтын-Курулуш», — рассказали в компании.

В «Кыргызалтыне» отметили, что прибыль выросла за счет сокращения убытков золотодобывающих филиалов и правильной координации всех производственных процессов.

«В 2019 году компания провела колоссальную работу по улучшению инвестиционной привлекательности филиалов. Одним из главных достижений «Кыргызалтына» является привлечение инвестора для реабилитации месторождения Макмал. Это позволило обеспечить людей работой и сохранить доходность бюджета Тогуз-Тороузского района», — отметил председатель правления компании Алмаз Алимбеков.