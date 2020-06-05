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Экономика

Сергей Пономарев: Нужно упрощать налоговое администрирование

«Нужно упрощать налоговое администрирование до простых цифр, чтобы даже простые граждане понимали его», — заявил сегодня на общественных слушаниях заместитель бизнес-омбудсмена Сергей Пономарев.

По его словам, Государственная налоговая служба сегодня стала министерством, а не ведомством, которое всего лишь администрирует налоги, но не определяет политику в этой области. Например, сегодня не работает пятая статья Налогового кодекса. По ней у ГНС есть право в случае возникновения коллизии отозвать претензии к бизнесу.

«Это должно быть не на уровне права, а обязанностью. Сегодня пришло время принимать нестандартные решения, чтобы прийти в цивилизованное русло. Наши соседи — Казахстан — идут впереди по этим шагам, а мы топчемся на месте. Сегодня пришло время осмыслить и изменить. Согласно Национальной стратегии устойчивого развития, Кыргызстан должен попасть в топ-40 стран по администрированию. Пару лет назад по налоговому администрированию мы были на 150-м месте, а сегодня на 117-м. Можно ли при таком раскладе попасть в топ-40? Я думаю, нет», — заключил Сергей Пономарев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/154975/
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