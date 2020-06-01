Поддержка бизнеса в кризис. Почему прорыва со вторым пакетом не случилось?

В начале мая правительство Кыргызстана представило второй пакет антикризисных мер. Документ ждали почти два месяца. Но в итоге, кроме льготных кредитов, действенных мер поддержки предпринимательства в нем нет.

Мнение бизнеса частично учли

Правительство Кыргызстана представило второй пакет антикризисных мер 6 мая 2020 года. Но бизнесу, для которого его по сути и создали, его представили для изучения почти через неделю — 11 мая. На этот раз мнения о нем были более положительные.

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«Этот пакет оказался более продуманным и ощутимым. В первом пакете были в основном отсрочки. В этом же учли отдельные предложения бизнеса», — признался исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

В том числе предприниматели особо отметили, что в документе появился отдельный раздел с мерами административной поддержки. В нем учли рекомендацию по адресной поддержке бюджетообразующих предприятий.

Предусмотрен механизм контроля и кураторства для обеспечения бесперебойной деятельности бюджетообразующих предприятий.

Как это будет действовать на практике, неизвестно. Но в любом случае радует то, что это предложение предпринимателей учли.

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Предусмотрены и меры по обеспечению временной занятости безработных. Предприниматели считают, что нужно создать онлайн-платформу для связи работодателей и работников. Наверняка у кого-то срочно возникает потребность в работниках. На этой платформе они могли бы разместить объявление.

«Посмотрим, смогут ли предложение реализовать. Мы понимаем, что число безработных растет, возвращаются наши граждане из-за границы. Им тоже нужна работа. Бизнес понимает потребность в рабочих местах и старается не сокращать. Сейчас для всех общая задача сохранить как можно больше рабочих мест, а где есть возможность, создать новые», — уверен Аскар Сыдыков.

Переложить ответственность на бизнес

Замечаний документ получил также много. Всего в нем 21 пункт. Если отбросить общие отвлеченные вещи, то основные два пункта касаются льготного кредитования бизнеса. Да, это сделали с учетом мнения предпринимателей. Они ждали данной меры.

Озвучено, что будет формирование антикризисного фонда в начале в 14 миллиардов сомов, а потом с доведением его до 40 миллиардов сомов.

Добрая половина антикризисных мер второго антикризисного пакета направлена на льготное финансирование. Аскар Садыков

Почему же бизнес не рад? Еще во время разработки первого пакета мер предприниматели говорили, что действенность программы финансирования сельского хозяйства под вопросом. В бизнес-ассоциации поступает много обращений, что кредиты не доходят до предпринимателей. Учитывая это, неясно, насколько будут эффективны новые кредиты.

«Возможно, это хороший способ переложить ответственность на бизнес. Выделяешь кредит, его будет выплачивать предприниматель, да, он льготный, но все обязательства ложатся опять на бизнес», — подчеркнул Аскар Сыдыков.

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В такой ситуации выплатит предприниматель или нет кредит, неизвестно. К тому же, пока документ дойдет до банков, потом до бизнеса, потребуется несколько месяцев. А пока весь объем освоят — около года. Поддержка же предпринимателям нужна здесь и сейчас.

«Льготные кредиты — это положительный инструмент, но он не единственный, он не должен быть основным. По крайней мере, отталкиваясь от международной практики. Стоило бы эти финансовые меры поддержки в 40 миллиардов сомов диверсифицировать. Например, часть использовать на налоговые освобождения, часть — на субсидии и другие меры, а часть — на кредиты. Чем больше направлений, тем рисков меньше», — уверен исполнительный директор МДС.

Каникул по налогам не будет

Главным разочарованием стало отсутствие налоговых каникул, о которых говорили представители бизнеса, международных организаций, финансовые эксперты.

«Институт бизнес-омбудсмена дважды вносил пакеты рекомендаций. К сожалению, не все они приняты во внимание и обозначены правительством. Мы говорили о 90 днях налоговых каникул. Это не отсрочка, и достаточно важный момент», — рассказал 24.kg заместитель бизнес-омбудсмена Сергей Пономарев.

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Предприниматели даже предлагали часть средств, которые правительство заложило на льготное кредитование, направить в бюджет. И на эту сумму предоставить предприятиям налоговые каникулы, хотя бы частично. Но кабмин не пошел на такое послабление.

«Это вопрос большой. Но правительство нам на него не ответило. Мы ждем ответа теперь на Инвестсовете. Посмотрим, что нам скажут, ведь все к этому призывали. И в международной практике подобное используют», — подчеркнул Аскар Сыдыков.

Неработающие полумеры

Есть в плане правительства и меры, которые вроде хороши, но мало применимы. Например, кабмин предлагает провести очередную амнистию капитала. Но на практике у предпринимателей и экспертов большие вопросы к тому, насколько действенный этот механизм.

С учетом отечественной системы защиты прав и инвестиций неизвестно, решатся ли люди легализовать свой капитал.

Ожидается, что будет реструктуризирована задолженность по налоговым и социальным отчислениям путем списания пени и штрафов. Это хорошо, но саму задолженность прощать не планируют.

Есть рекомендация освободить от арендной платы по договорам аренды муниципального имущества. Вроде существенная мера поддержки. Но предприниматели на местах говорят, что на себе не чувствуют реализации данной инициативы.

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«Им непосредственные владельцы имущества говорят, что да, правительство приняло решение, но должно быть еще решение госоргана. Это пока препятствие в реализации этих мер. Если условно помещение относится к какому-нибудь госзаводу, а тот к Фонду госимущества, то на каждой из этих точек должны быть решения. А пока их нет, никто от аренды освобождать не будет», — рассказал Аскар Сыдыков.

Как теория с практикой разошлись

Реализация принятых правительством решений тоже на сегодня хромает. Например, предприниматели, которые работают по патенту, уже почувствовали на себе все прелести государственной «заботы» о малом и среднем бизнесе.

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«Я работаю бухгалтером в стоматологии. Нас всех закрыли с 23 марта, когда в Бишкеке ввели режим чрезвычайной ситуации. Позже появилось сообщение, что будет перерасчет по патентам. В середине мая, когда стали снимать ограничения на проезд, решила воспользоваться возможностью. Я полтора часа от одного начальника к другому бегала. Ни у кого не было постановления по перерасчету», — рассказала представительница бизнеса.

В итоге документ прислали из республиканской Налоговой службы. Но и тут государство решило схитрить: постановление о перерасчете по патенту действует с 1 апреля.

«Сначала написали, что будет перерасчет по патентам. В итоге несколько дней фактически своровали. Нельзя же так поступать с бизнесом. Мы итак выживаем как можем, а государство, даже оказывая помощь, пытается нас обмануть», — заключила бухгалтер.

Ведь это только малая часть тех проблем, с которыми столкнулся бизнес. Вот и получается, что правительство вроде как отчиталось о поддержке предпринимателей, а на деле выживать им придется самостоятельно. Государство взять на себя даже часть проблем бизнеса не собирается.