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Экономика

Падение ВВП стран Ближнего Востока и Центральной Азии составит 2,8 процента

Падение экономик стран Ближнего Востока и Центральной Азии может составить 2,8 процента по итогам 2020 года. Об этом говорится в докладе «Перспективы развития региональной экономики» Международного валютного фонда.

Отмечается, что темпы роста экономик региона окажутся ниже, чем во время мирового финансового кризиса 2008-го и шока от падения цен на нефть в 2015-м. При этом в 2021 году ожидается рост до 4 процентов, когда угроза коронавируса отступит и глобальные политические усилия стимулируют восстановление.

«Сегодняшний кризис, связанный с распространением коронавируса, беспрецедентный. Он поражает все страны мира. А для региона Ближнего Востока и Центральной Азии он еще более резкий. На него влияет шок и коронавируса, а также то, что это произошло в тот момент, когда цены на нефть снизились. Это нанесло второй удар по региону. За последние десятилетия регион еще не испытывал подобного кризиса», — подчеркнул во время презентации доклада директор департамента государств Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда Джихад Азур.

«Уровень неопределенности по-прежнему очень высокий. Мы не знаем, как экономика будет восстанавливаться во всем мире, какой формы она будет, сколько времени уйдет у развитых экономик, чтобы восстановиться. Нам пришлось несколько раз пересмотреть страновые прогнозы. Мы предполагаем большое замедление роста экономик. Кроме того, возможно ухудшение ситуации со счетами текущих операций и фискальным балансом», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/151354/
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