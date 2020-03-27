В ЕАЭС решили вопрос, как восполнить дефицит медицинских масок

Евразийская экономическая комиссия провела внеочередное заседание в связи с рапространением коронавируса и необходимостью решить важные вопросы.

Кыргызстан внес предложение о необходимости беспошлинного ввоза фильтрованного полотна и гидрофобной ткани.

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Отмечается, что эти ткани используются в легкой промышленности для пошива медицинской и специальной защитной одежды, различных предметов санитарно-гигиенических целей. Стороны поддержали предложение.

Кроме того, члены совета обсудили вопрос о разработке единого согласованного перечня ЕАЭС для введения ограничений на вывоз товаров в третьи страны. Этот вопрос обсуждался с учетом принимаемых в государствах-членах ЕАЭС ограничений на экспорт продовольственных товаров первой необходимости в условиях роста потребности на внутреннем рынке. Такие решения ранее уже приняты Кыргызстаном и Казахстаном. Республики ввели запрет на вывоз ряда продовольственных товаров со своей территории до 15 апреля 2020 года.

«В условиях, складывающихся из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, коллегия Евразийской экономической комиссии 24 марта 2020 года установила запрет на вывоз с таможенной территории ЕАЭС средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения. В ходе заседания стороны также выразили согласие освободить сроком на три месяца от ввозной таможенной пошлины отдельные критически важные статьи импорта, в том числе продовольствие и медицинские изделия и препараты. Поддержано предложение в сжатые сроки отработать согласованный перечень товаров ЕАЭС, в отношении которых будут обнулены ставки ввозных таможенных пошлин. Решение по данному вопросу будет принято в течение ближайших дней», — рассказали в правительстве Кыргызстана.