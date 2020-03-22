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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Из-за коронавируса в ряде стран бумажные деньги отправляют на карантин

ВОЗ рекомендует пользоваться безналичным расчетом, поскольку банкноты могут стать переносчиками COVID-19. Ученые считают, что деньги — один из наиболее загрязненных предметов повседневного использования, а коронавирус может сохраняться на поверхности купюры до десяти дней, пишет «Российская газета».

Тем не менее сразу отказаться от расчетов посредством бумажных денег невозможно, поэтому в некоторых странах мира пытаются их обеззараживать. Первым такую практику начал Центральный банк Китая. Местные коммерческие банки дезинфицируют банкноты при помощи ультрафиолета или высокой температуры, после чего помещают их на карантин на 7-14 дней.

На днях и национальный банк Польши сообщил, что «польские банкноты проходят карантин, и с их помощью можно совершать платежи». Как сообщили местные СМИ, в ЦБ все поступающие из коммерческих банков наличные деньги обеззараживают при помощи высокой температуры, после чего помещают на две недели на карантин.

Венгерская газета Ripost цитирует сообщение Центробанка, что ежедневно из оборота в стране изымают банкноты на сумму несколько миллиардов форинтов. Они в течение двух недель хранятся в закрытых контейнерах, а затем проходят через «тоннель», в котором поддерживается температура 160-170 градусов.

Также на две недели запирают в сейфах банкноты в Южной Корее.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/147532/
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