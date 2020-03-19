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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Комбанкам рекомендовали дать заемщикам отсрочку по кредитам в три месяца

Правление Национального банка приняло постановление о мерах по поддержке субъектов предпринимательства в связи с распространением COVID-19 (коронавирусной инфекции). Об этом сообщил его официальный сайт.

Распространение COVID-19 и принимаемые странами меры по борьбе с коронавирусной инфекцией оказывают негативное влияние на экономическую активность в отдельных отраслях экономики.

«Учитывая глобальный характер проблемы, необходимо принятие мер по поддержке отдельных субъектов предпринимательства и сохранению максимальной стабильности в банковской и финансовой системах страны», — подчеркнули в Нацбанке.

Правление НБ КР приняло постановление «О временных правилах регулирования деятельности финансово-кредитных организаций в связи с пандемией COVID-19».

Документ вводит временные требования к деятельности коммерческих банков и небанковских финансово-кредитных организаций.

Запрещено начислять и взимать комиссионные и иные платежи, связанные с пересмотром условий кредитных договоров. Нельзя налагать и взимать штрафные санкции, в том числе неустойку (штраф/пени) на заемщиков за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кредитными договорами. Кроме того, рекомендовано предоставить отсрочку по платежам выданных кредитов как минимум на три месяца.

«Разрешается не ухудшать категорию классификации кредитов при изменении условий кредитных договоров, в том числе реструктуризации и проведении мониторинга для заемщиков, на предпринимательскую деятельность которых оказали влияние ограничения, введенные в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Эти меры будут действовать до принятия соответствующего решения Национального банка в зависимости от экономической и социальной ситуации в республике», — подчеркнули в финансовом регуляторе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/147054/
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