В Минэкономики создали кол-центр для предпринимателей

Для оперативного принятия субъектов предпринимательства в Министерстве экономики создан кол-центр. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что такое решение принято в связи с рисками возникновения негативных экономических последствий в республике, в том числе проблем при осуществлении предпринимательской деятельности, связанных со вспышкой в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

«Для получения более подробной информации необходимо позвонить в кол-центр по номеру +996312620319, WhatsApp: 0555774405. Параллельно по электронному адресу: info@mineconom.gov.kg можно направить вопросы в письменном виде», — говорится в сообщении.