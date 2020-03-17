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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане могут ввести налоговые каникулы для бизнеса из-за коронавируса

Штаб правительства по экономическим вопросам обсуждает введение налоговых и кредитных каникул для малого и среднего бизнеса. Об этом сегодня на брифинге сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, детальная информация по этому поводу будет представлена позже. Сейчас республиканский экономический штаб обсуждает вопрос каникул.

Ранее Национальный банк принял решение о неначислении пени и штрафов при выплате кредитов.

«В любом случае с каждым из предпринимателей будет индивидуально прорабатываться вопрос», — подчеркнула Алтынай Омурбекова.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/146714/
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