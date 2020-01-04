Финансовое благополучие. Подводим итоги и планируем свой бюджет на 2020-й

На дворе 2020 год. Люди начинают строить планы на следующие 12 месяцев. Все желают стать лучше в новом году, и финансовая составляющая занимает не последнее место. Эксперты рассказали 24.kg, как правильно подвести итоги и запланировать финансы на год вперед.

Все хотят улучшить финансовое положение, а одним из основных инструментов в достижении благосостояния является финансовая грамотность. Одной из ключевых особенностей финансово грамотного человека является планирование и анализ бюджета.

Сколько заработали

Для начала проанализируйте доходы 2019 года. Подумайте, как они изменились по сравнению с прошлым годом. Увеличились или уменьшились? Рекомендуется делать это на примере среднемесячного дохода за год.

Если доходы в течение года были примерно одинаковыми ежемесячно, можете просто сравнить декабрь 2019-го с декабрем 2018-го.

Не учитывайте в сравнении тринадцатую зарплату и другие бонусы, премии. Для удобства, помимо абсолютных значений, можно подсчитать изменения в процентном выражении. Так будет проще сравнивать в дальнейшем.

Проанализируйте поступления доходов в течение года. Посмотрите внимательно, в каких месяцах доход увеличивался, а в каких уменьшался. Выясняйте или вспоминайте причину отклонений. В дальнейшем это поможет избежать снижения доходов и будет способствовать их росту.

Рассмотрите источники дохода отдельно. Вы узнаете, какой источник увеличил доходы, а какой снизил. Так вы поймете, где именно надо приложить усилия, чтобы в следующем году заработать больше.

Куда утекают деньги

Следующий шаг — анализ расходов. Просмотрите, как изменились среднемесячные траты в сравнении с прошлым годом. Увеличились или уменьшились?

Если у вас был составленный план на год, то посмотрите, уложились ли вы в него.

Сравните изменения доходов с изменениями в расходах. Лучше делать это в процентах, так как доходы и расходы могут быть разных величин. Так вы сможете выявить, увеличивается ли разница между доходами и расходами или наоборот.

Например, вы можете уложиться в бюджет. Но заметите, что доходы увеличились, скажем, на 10 процентов, а расходы — на 20. Это плохая тенденция.

Проанализируйте также расходы отдельно, по статьям. Так вы поймете, куда уходит больше денег, чем необходимо, и примете определенные решения для снижения расходов.

Заработать больше, а потратить меньше

Итак, бюджет этого года проанализировали. Теперь самое время планировать его на 2020 год. Начинаем с доходов. Ведь от них зависят и будущие траты.

Планируйте доходы объективно — не занижайте и не повышайте цифры.

Если не уверены в каком-либо пункте увеличения дохода (например, предполагаемое повышение на работе), лучше оставьте бюджет с фактическими цифрами. Если увеличения произойдут — это будет приятным сюрпризом для вашего бюджета.

Старайтесь планировать расходы максимально точно. Если ваш основной источник дохода — заработная плата или дивиденды от вложений под процент, вам не составит труда добиться точности.

Если ваш основной источник — бизнес с переменными потоками доходов, планируйте средние величины.

При планировании трат будет лучше, если у вас на руках есть нынешний учет расходов. Так проще ориентироваться в фактических цифрах при составлении плана. Если у вас нет учета прошлых данных, необходимо составить план расходов в порядке значимости.

Сначала погашение долгов по кредитам, создание сбережений, текущие расходы. Затем дорогостоящие покупки, отдых и развлечения и финансовая подушка безопасности (резерв на непредвиденные обстоятельства)

Планируйте расходы так, чтобы по итогам месяца у вас выходил положительный результат — то есть доходы превышали расходы, и вы оставались в плюсе.

Переносите плюсовой остаток на следующий месяц. Благодаря этому с каждым месяцем будет больше денег для компенсации непредвиденных трат либо к концу года накопится приличная сумма для крупной покупки.

Удобно, если вы составите таблицу в Excel. Можно купить специальные финансовые планеры/планеры бюджета или скачать аналогичные мобильные приложения.

Если вы составляете шаблон плана сами, то рядом с планируемыми данными оставляйте место для записей фактических. Так вы постоянно будете анализировать свой бюджет.

Желаем улучшения финансового благосостояния в новом году!

Материал подготовлен при поддержке финансовой компании «Сенти».