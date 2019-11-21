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Экономика

В Кыргызстане начала работу миссия Международного валютного фонда

В Кыргызстан прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщили в Национальном банке страны.

В работе миссии участвует заместитель директора департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Субир Лал. Целью визита миссии МВФ является обсуждение последних трендов в экономике, в том числе состояния государственного бюджета страны.

Визит миссии продлится до 26 ноября 2019 года.

«Для оценки экономической ситуации в регионах страны с 16 по 18 ноября миссия МВФ посетила Нарынскую область и провела обсуждения с представителями местных органов власти, частного сектора, школ и медицинских учреждений», — рассказали в Нацбанке.

В 2015-2018 годах сотрудничество Кыргызстана с МВФ осуществлялось в рамках договоренности о трехлетней экономической программе — расширенного кредитного механизма (ECF). Ее целью являлись достижение устойчивости бюджета и долговой ситуации, обеспечение стабильности в финансовом секторе и проведение структурных реформ для повышения потенциала роста экономики.

В рамках программы КР три года получала кредит на поддержку государственного бюджета. 8 апреля 2018-го она завершена. О новой программе пока так и не объявили.

Власти страны продолжают обсуждать с финансовым институтом возможное возобновление кредитной программы. Так, в конце ноября кыргызская делегация провела переговоры с новым директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
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