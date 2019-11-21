Сахар в Кыргызстане подешевел на 5,5 сома по сравнению с 2018 годом

Среднереспубликанские цены на сахар-песок на конец ноября 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го снизились на 5,55 сома, или на 11,5 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

В прошлом году на этот период самые высокие цены отмечены в городах Оше (53,7 сома), Кербене (53,47 сома) и Кара-Суу (51,61 сома). В этом году самый дорогой сахар в городах Ноокате (50 сомов), Кара-Суу (48,89 сома) и Узгене (48,7 сома).

Самые низкие цены на продукт в городах Балыкчи (36,07 сома), Караколе (36,41 сома) и Кара-Балте (37,91 сома).

По сравнению с октябрем в ноябре максимальное снижение зафиксировали в городах Балыкчи — на 3,1 процента, Кара-Балте — на 2,8 процента и Нарыне — на 2,3 процента.