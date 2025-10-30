Кыргызстан стал полностью обеспечивать себя сахаром и яйцами

Кыргызская Республика полностью обеспечивает внутренние потребности в шести из девяти социально значимых видах продовольствия. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным ведомства за девять месяцев 2025 года, страна полностью снабжает себя картофелем, молоком, мясом, овощами, яйцами и сахаром. Частично завозятся хлебобулочные изделия (зерновые культуры), растительное масло, фрукты и ягоды.

С 2024-го КР начала полностью обеспечивать себя сахаром, который ранее импортировался.

В мясной отрасли страна полностью самодостаточна по говядине и баранине, а работа по достижению полной обеспеченности мясом птицы продолжается.

Ранее фермеры экспортировали мясную продукцию в соседние республики — Узбекистан и Таджикистан, где цены были значительно выше. Однако для стабилизации внутренних цен государство ввело запрет на экспорт мяса и установило контроль за его стоимостью.

Одновременно в связи с ростом производства куриных яиц запрещен их импорт. Сейчас Кыргызстан не только полностью обеспечивает внутренние потребности, но и экспортирует продукцию. Так, с августа прошлого года по январь 2025-го за рубеж отправлено 3,3 миллиона штук яиц.

В министерстве отметили, что дефицита продовольствия в стране нет, а работа по укреплению продовольственной безопасности ведется на постоянной основе.