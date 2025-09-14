Объем производства сахара в Кыргызстане превысил 1 миллиард 803 миллиона сомов

В Кыргызстане производство сахара продемонстрировал высокий рост. Его объем превысил 1 миллиард 803 миллионов сомов. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Отмечается, что в период с января по июль 2025 года он составил 1 миллиард 803 миллиона 587,7 тысячи сомов в действующих ценах.

Этот показатель значительно превышает цифры прошлого года — всего 300 сомов. То есть отрасль в 2024-м была практически заморожена.

При этом в отчете Нацстаткома нет индексов физического объема производства.