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Экономика

«Керемет Банк» выдал ипотечных кредитов на 588,1 миллиона сомов

С мая 2019-го ОАО «Керемет Банк» выдало 411 ипотечных кредитов для работников бюджетной сферы на 588,1 миллиона сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции 24.kg заявил председатель совета директоров банка Мэлис Мамбетжанов.

По его словам, кредитный продукт «Социальная ипотека» запустили для содействия программе правительства «Доступное жилье». Из выданных займов 175 получили жители Бишкека, 236 — жители регионов.

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«Коммерческие банки работают с Государственной ипотечной компанией по тем спискам, которые представляет она. Мы пошли шире и дали возможность бюджетникам, которых не включили в список, но соответствуют критериям, получить ипотеку напрямую у нас. Есть у нас и коммерческая ипотека. Но там ставки другие», — рассказал председатель правления «Керемет Банка» Эркинбек Жумабаев.

С 30 мая этого года в «Керемет Банке» начали реализацию кредитного продукта «Социальная ипотека». Кредиты выдают под 6-8 процентов годовых. На развитие проекта направят 1 миллиард сомов.
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