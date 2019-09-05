Несмотря на значимость «Кумтора», Кыргызстану нельзя зацикливаться на проекте

«Ключевые вопросы, которые я бы хотел задать правительству Кыргызстана, заявившему об успешных переговорах с инвесторами: «Господа чиновники, сколько стоит ваше слово? Можно ли вам верить на этот раз?» — заявил казахстанский политолог Замир Каражанов, комментируя ситуацию вокруг рудника «Кумтор».

— Кыргызстан подписал новое соглашение по руднику «Кумтор». Как заявили в правительстве, оно выгодно отличается от прежних. Можно ли сказать, что в ситуации по руднику поставлена точка?

— Весь прошлый опыт говорит, что договоренности и заверения, к сожалению, не всегда работают. Поэтому точку в вопросе рудника в Кыргызстане ставить рано. Скорее, это запятая.

Меня смущает несколько моментов. Первый — ответственность сторон. То есть кто будет отвечать, если договоренности не сработают?

По опыту работы «Кумтора» мы знаем, что это не иностранные инвесторы нарушают соглашения и на ходу пересматривают условия. Замир Каражанов

Это было уже не раз и не два. По итогам — ответственные не найдены и не наказаны. Бюджет терпит убытки, а неэффективные чиновники спокойно уходят на другую работу. И получается, что вроде как никто не виноват.

Эта негативная специфика касается не только Кыргызстана и рудника «Кумтор». Это отличительная особенность всего постсоветского пространства. И что мы получаем в результате? Успешный проект есть, но постоянные сбои в работе делают его не гордостью отрасли, а больной мозолью.

Поэтому ключевые вопросы, который я бы хотел задать правительству Кыргызстана, заявившему об успешных переговорах с инвесторами: «Господа чиновники, сколько стоит ваше слово? Можно ли вам верить на этот раз?»

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Второй момент, который вызывает вопросы, — серьезная зависимость проекта от политической конъюнктуры. Дело в том, что с работой рудника «Кумтор» связаны серьезные вопросы экономического и политического характера. Доходы от него — серьезная составляющая бюджета страны. Это значит, что от одного коммерческого проекта в какой-то степени зависит устойчивость политической ситуации. Я не буду оценивать, насколько это правильно. Это факт.

В этой ситуации все прошлые действия кыргызской стороны выглядят не очень логично. Как можно своими руками увеличивать риски и без того не слишком устойчивого положения и нагнетать ситуацию? Правильнее вывести рудник за скобки и решать внутренние политические разногласия, не впутывая в это иностранный бизнес.

— Будет ли новое соглашение жизнеспособным, если ключевые вопросы, которые вы перечислили, находятся в подвешенном состоянии?

— Боюсь, мои оценки будут неоправданно скептическими, но я опираюсь на прошлый опыт отношений Бишкека с золотодобытчиками.

Ситуация вокруг «Кумтора» сложная и запутанная. Если бы от проекта не зависело очень многое, я бы предложил закрыть вопрос и забыть его. Это было бы правильно.

В ситуации, когда от проекта зависит если не все, то очень многое, закрыть споры по нему было бы еще правильнее и логичнее, но едва ли это возможно.

— Какие существуют риски для экономики и имиджа страны, если ваши опасения оправдаются?

— Все риски известны заранее. Они срабатывали или срабатывали частично в прошлые разы, когда достигнутые соглашения пытались пересматривать.

Самое худшее, что может случиться в будущем, — страна упустит часть прибыли, положенной по закону от добычи золота. Замир Каражанов

Мне кажется, что, несмотря на значимость «Кумтора» для бюджета Кыргызстана, нельзя зацикливаться на проекте. Конечно, другого такого месторождения в Кыргызстане уже не будет, однако есть и другие проекты по добыче полезных ископаемых. Они могут послужить основой для качественных инвестиций.

Другой вопрос — извлекут ли стороны полезные уроки и смогут ли не повторять прежних ошибок, допущенных за время работы золотодобытчиков в Иссык-Кульской области? Я очень хочу верить, что это возможно.