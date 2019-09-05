Несмотря на значимость «Кумтора», Кыргызстану нельзя зацикливаться на проекте

«Ключевые вопросы, которые я бы хотел задать правительству Кыргызстана, заявившему об успешных переговорах с инвесторами: «Господа чиновники, сколько стоит ваше слово? Можно ли вам верить на этот раз?» — заявил казахстанский политолог Замир Каражанов, комментируя ситуацию вокруг рудника «Кумтор».
— Кыргызстан подписал новое соглашение по руднику «Кумтор». Как заявили в правительстве, оно выгодно отличается от прежних. Можно ли сказать, что в ситуации по руднику поставлена точка?
— Весь прошлый опыт говорит, что договоренности и заверения, к сожалению, не всегда работают. Поэтому точку в вопросе рудника в Кыргызстане ставить рано. Скорее, это запятая.
Меня смущает несколько моментов. Первый — ответственность сторон. То есть кто будет отвечать, если договоренности не сработают?
По опыту работы «Кумтора» мы знаем, что это не иностранные инвесторы нарушают соглашения и на ходу пересматривают условия.Замир Каражанов
Это было уже не раз и не два. По итогам — ответственные не найдены и не наказаны. Бюджет терпит убытки, а неэффективные чиновники спокойно уходят на другую работу. И получается, что вроде как никто не виноват.
Эта негативная специфика касается не только Кыргызстана и рудника «Кумтор». Это отличительная особенность всего постсоветского пространства. И что мы получаем в результате? Успешный проект есть, но постоянные сбои в работе делают его не гордостью отрасли, а больной мозолью.
Поэтому ключевые вопросы, который я бы хотел задать правительству Кыргызстана, заявившему об успешных переговорах с инвесторами: «Господа чиновники, сколько стоит ваше слово? Можно ли вам верить на этот раз?»
В этой ситуации все прошлые действия кыргызской стороны выглядят не очень логично. Как можно своими руками увеличивать риски и без того не слишком устойчивого положения и нагнетать ситуацию? Правильнее вывести рудник за скобки и решать внутренние политические разногласия, не впутывая в это иностранный бизнес.
— Будет ли новое соглашение жизнеспособным, если ключевые вопросы, которые вы перечислили, находятся в подвешенном состоянии?
— Боюсь, мои оценки будут неоправданно скептическими, но я опираюсь на прошлый опыт отношений Бишкека с золотодобытчиками.
Ситуация вокруг «Кумтора» сложная и запутанная. Если бы от проекта не зависело очень многое, я бы предложил закрыть вопрос и забыть его. Это было бы правильно.
В ситуации, когда от проекта зависит если не все, то очень многое, закрыть споры по нему было бы еще правильнее и логичнее, но едва ли это возможно.
— Какие существуют риски для экономики и имиджа страны, если ваши опасения оправдаются?
— Все риски известны заранее. Они срабатывали или срабатывали частично в прошлые разы, когда достигнутые соглашения пытались пересматривать.
Самое худшее, что может случиться в будущем, — страна упустит часть прибыли, положенной по закону от добычи золота.Замир Каражанов
Мне кажется, что, несмотря на значимость «Кумтора» для бюджета Кыргызстана, нельзя зацикливаться на проекте. Конечно, другого такого месторождения в Кыргызстане уже не будет, однако есть и другие проекты по добыче полезных ископаемых. Они могут послужить основой для качественных инвестиций.
Другой вопрос — извлекут ли стороны полезные уроки и смогут ли не повторять прежних ошибок, допущенных за время работы золотодобытчиков в Иссык-Кульской области? Я очень хочу верить, что это возможно.