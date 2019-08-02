За последние 10 лет мигранты Кыргызстана перечислили на родину $19 миллиардов

В Кыргызстан за последние 10 лет мигранты перечислили $19 миллиардов. Об этом на первом заседании Совета по связям с соотечественниками за рубежом сообщил президент страны Сооронбай Жээнбеков.

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По его словам, за тот же период объем экспорта составил $18 миллиардов, а сумма поступивших инвестиций насчитывает $8,3 миллиарда.

«Другими словами, вклад наших мигрантов превышает объем нашего экспорта и прямых инвестиций. Денежные переводы наших мигрантов становятся импульсом к развитию строительной, финансовой, швейной, транспортной отраслей экономики и сферы связи, торговли и услуг, сельского хозяйства. Средства, поступающие от наших соотечественников, находящихся вне пределов страны, способствуют созданию новых рабочих мест и помогают снизить уровень безработицы. Деньги направляются на получение знаний детьми мигрантов, на другие нужды членов их семей», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

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Глава государства подчеркнул, что в 2018 году при поддержке трудовых мигрантов и соотечественников было создано 153 различных фонда, в частности, фонд развития и благотворительный фонд. В них накоплено около 2 миллиардов сомов.

Сооронбай Жээнбеков добавил, что государство принимает все меры для поддержки трудовых мигрантов.