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Общество

Мигранты из Кыргызстана в Москве смогут получать бесплатную юридическую помощь

Кыргызстанские трудовые мигранты в Москве смогут получать бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы миграции.

Проект по консультированию граждан КР по трудовым правовым вопросам стартует в начале августа на базе представительства Государственной службы миграции в России при поддержке центра солидарности.

Помимо юридических консультаций, планируются различные мероприятия по повышению осведомленности о трудовых правах и профсоюзах, разработка и распространение информационных материалов по трудовым правам и безопасной миграции.
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