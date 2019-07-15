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Экономика

Мигранты перевели в Кыргызстан $934,8 миллиона за пять месяцев 2019 года

В январе — мае 2019 года объем денежных переводов в Кыргызстан достиг $934,8 миллиона. Об этом сообщил Национальный банк КР.

По сравнению с первыми пятью месяцами 2018-го показатель сократился на $37,5 миллиона. В мае мигранты перевели в страну $194,3 миллиона. За месяц показатель сократился на $5,8 миллиона, а вот по сравнению с маем 2018-го — на $67,7 миллиона.

Более 90 процентов денежных переводов приходится на Россию — $916,8 миллиона.

На втором месте по объему переводов США — $12,2 миллиона. Из других стран в Кыргызстан перечислили еще $5,5 миллиона.

По итогам января — апреля 2019 года наблюдался и отток денежных средств — $209,7 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $208 миллионов.

Чистый приток денежных переводов в январе — мае 2019 года в Кыргызстан составил $725,1 миллиона.

По итогам 2018-го объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 685,3 миллиона. Из Кыргызстана в другие государства перечислили $542,2 миллиона. Чистый приток — $2 миллиарда 143,1 миллиона.
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