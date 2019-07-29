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Экономика

Кумтор вошел в топ-10 самых малозатратных золоторудных месторождений в мире

Фото «Кумтор Голд Компани». Центральный карьер месторождения Кумтор

Золоторудное месторождение Кумтор заняло 8-е место из 10 рудников с самыми низкими затратами на их содержание по итогам первого квартала 2019 года. Об этом сообщает Mining.com.

Рейтинг составил аналитический центр Mining Intelligence на основе изучения затрат на первичные золотые прииски и оценки средних совокупных расходов на их содержание.

Совокупные удельные затраты служат эталоном эффективности работы рудников и включают такие показатели, как накладные расходы и капитал, используемые для текущих разведочных работ, разработки и добычи золота.

Как сообщается, совокупные удельные затраты на Кумтор — «крупнейшее золоторудное месторождение, управляемое западной компанией в Центральной Азии и расположенное на высоте около 4000 метров над уровнем моря» — по итогам первого квартала 2019 года составили $553 за унцию. С начала коммерческого производства в 1997 году и до конца 2018-го Кумтор добыл более 12 миллионов унций золота.

Первое место в списке занял рудник Fosterville в Австралии с $315 за унцию. Также в первой тройке Mt. Carlton (Австралия) — $484 и Long Canyon (США) — $516.

Как отмечается, в течение первого квартала 2019 года средние совокупные расходы на содержание, понесенные золотодобывающими компаниями по всему миру, немного увеличились с $988 за унцию в четвертом квартале 2018 года до $1 000 за унцию в первом квартале 2019-го, что указывает на возможность компаний в основном контролировать свои расходы.
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