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Экономика

В Кыргызстане запускают программу по финансированию стартапов

С августа в Кыргызстане планируют запустить механизм финансирования стартап-проектов и малого бизнеса в регионах страны. Об этом сообщили в Национальном банке.

По его данным, проект реализуют Нацбанк, Российско-Кыргызский фонд развития и ОАО «Гарантийный фонд». На первом этапе стороны обсудили реализацию механизма в Баткенской, Таласской и Нарынской областях.

Программа направлена на финансирование стартап-проектов по переработке сельхозпродукции местных производителей.

«Российско-Кыргызский фонд развития планирует выделить на финансирование стартап-проектов $1 миллион, которые будут равномерно распределены по трем областям. На каждый регион выделят около $350 тысяч. При этом минимальный порог кредитования по прямому финансированию составит $200 тысяч», — говорится в сообщении.

Дополнительно РКФР заявил о запуске новой программы финансирования стартап-проектов для малого бизнеса во всех регионах республики, которую реализуют с банками-партнерами и Гарантийным фондом. Сумма финансирования составит от 300 тысяч до 1 миллиона сомов, которые будут выдавать для реализации новых бизнес-проектов (идей) по процентной ставке (предварительно) 10 процентов годовых сроком до пяти лет. Проект будут сопровождать обучающими тренингами.

По предварительной информации, практическая реализация проектов начнется с августа 2019 года. Гарантийный фонд будет предоставлять гарантии предпринимателям, стартап-проекты которых отберут для финансирования.
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