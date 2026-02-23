В Жогорку Кенеш внесли закон о венчурном финансировании и поддержке стартапов

На рассмотрение Жогорку Кенеша внесли проект закона «О венчурном финансировании». Документ принят в целях развития рынка венчурных инвестиций и создания правовой базы для поддержки стартапов и инновационных компаний в стране.

Венчурное финансирование определяется как форма инвестиций с высокой степенью риска, ориентированная на стартапы и инновационные фирмы с большим потенциалом роста.

В законопроекте подробно прописывают ключевых участников венчурного рынка: бизнес-ангелы, венчурные инвесторы, венчурные управляющие, венчурные фонды, инновационные компании.

Отдельный блок посвящен правовым инструментам венчурных инвесторов. В документе закрепляются такие механизмы, как соглашение о будущей доле в фирме, конвертируемый заем и опционный договор, которые широко используются на международных рынках для инвестирования на ранних стадиях развития стартапов.

Законопроект регламентирует порядок организации и деятельности венчурных фондов.

Предусматривается возможность создания фондов как без образования юридического лица, так и в форме коммандитного товарищества (форма коммерческой организации) и иных организационно-правовых формах. Устанавливаются требования к венчурным управляющим, обязанности по внешнему аудиту и регулярной отчетности перед инвесторами.

Отдельной статьей предусмотрено ведение реестра венчурных фондов и венчурных управляющих уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

Реестр должен быть открытым и доступным, за исключением сведений с ограниченным доступом.

Проект закона закрепляет нормы по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов в сфере венчурных инвестиций. Венчурные управляющие обязаны проводить проверки инвесторов и источников происхождения средств в рамках национального законодательства.

Кабинету министров предлагается в шестимесячный срок привести свои нормативные акты в соответствие с новым законом.