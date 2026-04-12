Снизить ставку по сельхозкредитам до 3 процентов поручил Садыр Жапаров

Снизить для фермеров ставку по сельскохозяйственным кредитам до 3 процентов поручил Садыр Жапаров. Об этом президент сказал на встрече с жителями Араванского района, которая прошла в рамках рабочей поездки в Ошскую область.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров на встрече с жителями Араванского района

Житель села Кичи-Алай выступил с просьбой к главе государства и просил предусмотреть возможность выделения льготных кредитов для аграриев. Садыр Жапаров обратился к присутствующему на встрече министру водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлисту Акунбекову, попросив предоставить текущую информацию.

Чиновник доложил, что сельхозкредиты выдаются под 6 процентов годовых, но после предложения президента будут выдавать под 3 процента. На это уже выделено 500 миллионов сомов. 
Материалы по теме
Президент Кыргызстана ознакомился с планами развития Араванского района
В Ошской области начальника и инспектора Ветслужбы заподозрили в вымогательстве
В Араванском районе начались весенние полевые работы
Бывший чиновник Аравана брал откаты с госзаказов. Его задержали
АБР выделит $40 миллионов на развитие сельского хозяйства Кыргызстана
Проект ФСХ закроют. С 2025 года кредиты будут выдавать только кооперативам
Текстильную фабрику построят в Араване
В городе Ош по делу главы айыл окмоту задержаны сотрудники ГУ «Кадастр»
В Араване два года назад убили женщину. Задержан еще один подозреваемый
В Араване 63-летний отец развращал шестилетнюю дочь, но милиция бездействует
Популярные новости
Рубль рвется вверх, тенге резко подешевел. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;апреля Рубль рвется вверх, тенге резко подешевел. Курс валют на 9 апреля
Рубль продолжает расти, тенге заметно дешевеет. Курсы валют на&nbsp;10&nbsp;апреля Рубль продолжает расти, тенге заметно дешевеет. Курсы валют на 10 апреля
Председатель ГНС: Президент готовит указ о&nbsp;новых послаблениях для бизнеса Председатель ГНС: Президент готовит указ о новых послаблениях для бизнеса
Сом слабеет: подорожали все основные валюты, кроме доллара. Курс на&nbsp;8&nbsp;апреля Сом слабеет: подорожали все основные валюты, кроме доллара. Курс на 8 апреля
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и&nbsp;PR В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в&nbsp;один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в&nbsp;Кыргызстане Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В&nbsp;O!Store грандиозные скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;технику и&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; успей первым В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и&nbsp;&laquo;Росатом&raquo; ликвидируют урановое наследие Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
12 апреля, воскресенье
17:20
Снизить ставку по сельхозкредитам до 3 процентов поручил Садыр Жапаров Снизить ставку по сельхозкредитам до 3 процентов поручи...
16:44
Только две страны поддержали деньгами Совет мира, созданный Дональдом Трампом
16:12
Прекращение войны на Ближнем Востоке. Переговоры США и Ирана провалились
15:27
Президент принял участие в открытии Центра семейной медицины в Кара-Суу
15:00
Утро на Иссык-Куле и цветение магнолии. Фото и видео читателей 24.kg