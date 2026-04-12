Снизить ставку по сельхозкредитам до 3 процентов поручил Садыр Жапаров

Снизить для фермеров ставку по сельскохозяйственным кредитам до 3 процентов поручил Садыр Жапаров. Об этом президент сказал на встрече с жителями Араванского района, которая прошла в рамках рабочей поездки в Ошскую область.

Житель села Кичи-Алай выступил с просьбой к главе государства и просил предусмотреть возможность выделения льготных кредитов для аграриев. Садыр Жапаров обратился к присутствующему на встрече министру водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлисту Акунбекову, попросив предоставить текущую информацию.

Чиновник доложил, что сельхозкредиты выдаются под 6 процентов годовых, но после предложения президента будут выдавать под 3 процента. На это уже выделено 500 миллионов сомов.