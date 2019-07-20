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Экономика

Уставный капитал Гарантийного фонда превысил один миллиард сомов

Уставный капитал Гарантийного фонда превысил один миллиард сомов и составляет теперь 1,132 миллиарда сомов.

Национальный банк Кыргызстана выкупил дополнительную эмиссию акций открытого акционерного общества «Гарантийный фонд» в сумме 550 миллионов сомов. Денежные средства уже поступили на счет фонда. Таким образом, НБ КР вошел в число акционеров с долей около 49 процентов.

Как отмечают эксперты, если сравнить размер уставного капитала Гарантийного фонда с показателями банковской системы, то фонд занимает восьмое место среди банков Кыргызстана.  

В соответствующем распоряжении правительства ранее отмечалось, что «дополнительная капитализация открытого акционерного общества «Гарантийный фонд» будет способствовать увеличению количества выданных гарантий, росту объема выданных кредитов со стороны банков-партнеров, средней суммы гарантий, объема гарантийного портфеля, количества создаваемых и поддержанных рабочих мест».

Нацбанк будет осуществлять регулирование и надзор за деятельностью гарантийных фондов. Уже разработаны соответствующие нормативные правовые акты и вынесены на общественное обсуждение.
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