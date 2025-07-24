Почти 8 тысяч предпринимателей получили гарантийную поддержку

В рамках проекта Всемирного банка «Экстренная поддержка микро-, малых и средних предприятий» Министерство финансов и ОАО «Гарантийный фонд» за последние три года выдали 7 тысяч 772 портфельные гарантии.

Отмечается, что общая сумма гарантий превысила 2,5 миллиарда сомов, что позволило предпринимателям получить более 5,8 миллиарда сомов банковских кредитов на развитие бизнеса.

Напомним, этот проект предполагает возвратную финансовую помощь предприятиям для покрытия инвестиционных потребностей и операционных расходов, что помогает предотвратить закрытие бизнеса, сохранить занятость в частном секторе, возобновить и расширить деятельность.

Также кредитование осуществляется через механизм распределения портфельных рисков, предлагая кредитные гарантии на портфельной основе. Это снижает риск отказа финансового сектора от кредитования предприятий в период восстановления.